Fost rector, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Procurorii DNA - Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Dorinei Tanţa Poanta, la data faptei rector al Universităţii Financiar-Bancare Bucureşti, pentru participaţie improprie, în forma complicităţii, la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.



Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că, în cursul anului 2011, în cadrul derulării proiectului "BRING IT - Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere - FPC pentru calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare de date", Dorina Tanţa Poanta, în calitate de responsabil de proiect, ar fi pus la dispoziţia beneficiarului proiectului (o societate comercială) mai multe adeverinţe false prin care s-ar fi atestat în mod nereal calitatea de angajaţi în cadrul unei instituţii nebancare a unui număr de 21 de persoane participante la cursurile organizate în cadrul proiectului.



Ulterior, arată anchetatorii, fără să aibă cunoştinţă de caracterul fals al acestora, reprezentanţii societăţii respective ar fi depus aceste documente la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pentru rambursarea cheltuielilor efectuate.



"Prin aceste demersuri au fost obţinute pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta în cuantum de 504.720 de lei", se menţionează în comunicat.



DNA informează că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că se va constitui parte civilă până la momentul începerii cercetării judecătoreşti.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.



Potrivit DNA, în cursul anului 2015, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Dorina Tanţa Poanta în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene. "În cauza respectivă, Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia penală nr. 671/A din 15.04.2016 a stabilit faţă de inculpată o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de încercare de doi ani", menţionează anchetatorii