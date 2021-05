Fost șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu, a fost numit șef al DGA: Demisionase din funcție după o întâlnire cu liderii unui clan interlop

"Începând de azi, 27 mai, prin numirea la conducerea Direcției Generale Anticorupție a domnului Liviu Vasilescu, chestor principal de poliție, în vârstă de 53 de ani, se face încă un pas important în atingerea obiectivului asumat de a construi instituții puternice și eficiente.

Este vorba despre un polițist cu o vastă experiență operativă și managerială (30 de ani în Poliția Română), o persoană respectată în sistem", anunță MInisterul Afacerilor Interne.

Potrivit sursei citate, timp de 10 ani, între anii 1995 - 2005, noul director general al DGA a lucrat în domeniul combaterii criminalității organizate (liniile de muncă antidrog și prinderi în flagrant), ocupând funcții de conducere timp de 5 ani, coordonând acțiuni operative importante, finalizate cu rezultate deosebite, timp de 13 ani, între anii 2005 - 2018, a condus Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română (DOS), dezvoltând practic această structură la un nivel comparabil cu structuri similare din alte state.

Liviu Vasilescu s-a retras din funcția de șef al Poliției Române pe 1 septembrie 2020, decizia fiind luată în urma scandalului legat de întâlnirea cu lideri ai clanului Duduianu.

Potrivit unor imagini apărute în spațiul public, Liviu Vasilescu s-a întâlnit cu membri ai clanului Duduianu după moartea lui Emi Pian.

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, și-a anunțat demisia

Liviu Vasilescu, anunța în septembrie 2020, că demisionează din funcție.

”Vă rog să îmi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să îmi îndeplinesc sarcinile care îmi vor fi încredințate”, a spus Vasilescu.

Acesta a subliniat că și-a făcut datoria cu bunăcredință și integritate profesională.

„Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Poliției Române și Ministerului AI într-o per în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor”, adăugat Vasilescu.

Decizia lui Liviu Vasilescu venea în urma scandalului legat de întâlnirea cu lideri ai clanului Duduianu

Conducerea Poliției Române a spus, după izbucnirea scandalului, că s-a întâlnit cu interlopii pentru a se asigura că populația nu va fi în pericol odată cu desciderea în stradă a peste 3.000 de persoane care urmau să ia parte la înmormântarea șefului unuia din clanurile interlope.

Liviu Vasilescu a dezvăluit, într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei Antena 3 Adina Anghelescu, de ce a fost nevoie să meargă personal pentru a discuta cu reprezentanții clanului Duduianu.

”Aveam informații că urmau să vină mulți din zona familiei și nu numai și am apelat la elementul-surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă și îmbolnăviri.

Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină ca să i să transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8.00, că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal și mai ales transmiterea virusului. Iar rezultat este că nu am avut nici scandal și nici nu am avut îmbolnăviri în masă”, a spus Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal