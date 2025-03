Francesca Maior este cel mai tânăr copilot de raliuri: „Am făcut chetă pentru a fi campioni europeni”

Francesca Maior. sursa foto: Facebook / Norbert Maior

Francesca Maior trăiește pentru motorsport de când se știe – o pasiune moștenită din familie. Tatăl ei a fost pilot de raliuri acum două decenii, iar fratele său mai mare, Norbert, i-a urmat exemplul încă din copilărie, notează Agerpres.

Inspirată de parcursul lor, la 14 ani Francesca a decis să intre și ea în lumea curselor, alegând rolul de copilot datorită spiritului său organizat. La doar 16 ani, a devenit cel mai tânăr copilot din România.

„Mama și tata sunt amândoi foarte tensionați”

Într-o carieră de doar opt ani, a reușit performanțe remarcabile: campioană europeană și vicecampioană mondială de juniori WRC, alături de fratele său, Norbert Maior.

”Eu am ales să fiu copilot pentru că mi se pare că e mai, cum să zic, pe talentul meu. Adică un copilot trebuie să organizeze, trebuie să fie atent la detalii, trebuie să fie tot timpul pregătit, cumva să-și facă temele de acasă. Și eu am fost mereu așa, mai organizată. Și când am văzut că asta face un copilot, eu am zis eu asta vreau, mie asta îmi place”, le povestește Francesca jurnaliștilor de la Agerpres.

Fata mai spune cum părinții lor sunt tensionați când îi știu în mașina de curse.

„Mama și tata sunt amândoi foarte tensionați. Încearcă ei să nu ne arate asta, dar pot să-i simt. Și ne zic și oamenii. Mama este cam tot timpul la probe, tata este tot timpul în parcul de service cu noi. Ei se feresc să ne arate cât de tensionați sunt. Au doi copii și amândoi sunt în aceeași mașină de curse, într-un sport care e destul de periculos, să zic așa, adică nu putem să ne ascundem”, spune ea.

Totuși, tânăra spune că ei nu i-a fost niciodată frică și că are încredere în fratele ei.

”În momentul în care ne-am urcat în mașina de curse, de prima dată, noi am știut la ce ne expunem. Știm foarte bine ce se poate întâmpla și am încredere foarte mare atât în Norbert, cât și în mașină. Nu pot să stau să mă gândesc că mi-e frică, nu poate să-mi fie teamă. Practic mi-am asumat de când m-am urcat prima dată în mașină că ăsta e sportul în care suntem. Îmi place foarte tare și pur și simplu îmi doresc să fiu acolo”, explică Francesca.

Însă, dincolo de provocările acestui sport periculos, în care fiecare fracțiune de secundă e importantă, mai apare și problema banilor.

„Este probabil printre cele mai scumpe sporturi. De asta ne tot lovim, și anul ăsta, și în trecut, și probabil și în viitor o să ne lovim. E complicat să găsești sponsori. Vorbim de câteva sute de mii de euro într-un sezon. Mi-e foarte greu să zic exact, pentru că depinde foarte mult ce vrei să faci în acel sezon, și cu ce mașină vrei să te dai, și dacă vrei să participi internațional. Iar pentru noi, cu cât avem mai mulți bani de la sponsori, cu atât putem să facem mai mult. Visul nostru este să fim în campionatul mondial (WRC). Și ca să ajungi acolo, ai nevoie de foarte mulți bani”, povestește Francesca.

Au făcut chetă și au ieșit campioni

În 2023, în timpul Campionatului European (ERC) au fost nevoiți să facă chetă pe rețelele de socializare pentru a putea concura. Și a fost sezonul în care au ieșit campioni europeni de juniori....

„În 2023 nu aveam un buget foarte mare, și am făcut primele două etape, am avut rezultate foarte bune, eram pe podium. Ne-am dat seama că dacă ratăm a treia etapă, din Suedia, unul dintre cele mai scumpe raliuri din campionat, vom pierde foarte multe șanse la titlu. Și buget în momentul ăla nu mai aveam. Am zis că ce putem să facem? Să ratăm? Nu am vrut să luăm în calcul. Am zis că hai să încercăm și povestea asta, să facem chetă. Nu mi s-a mai întâmplat, n-am mai trecut prin asta. Nu știam cum o să reacționeze oamenii, fanii noștri, partenerii, nu știam la ce să ne așteptăm. Dar a fost singura variantă pe care o mai aveam. Pentru că am încercat la toți. Și a avut un succes incredibil toată această poveste, datorită oamenilor, fanilor, partenerilor, prietenilor. Fiecare a pus cât a putut. De la o sută de lei până la câteva sute de lei. Am reușit să strângem o sumă mare și am reușit să participăm acolo. Practic, ăla a fost unul dintre punctele, să zic așa, top din acel an. Și datorită acelor oameni noi am putut să luăm titlul. Pentru că dacă nu participam la acel raliu, șansele noastre erau foarte mici”, mai spune tânăra.