Fraudă de milioane de euro cu mașini de lux, anchetată de DIICOT: 20 de bolizi au fost găsiți într-un garaj din Italia

2 minute de citit Publicat la 13:42 11 Feb 2026 Modificat la 13:42 11 Feb 2026

20 de mașini de lux, evaluate la aproximativ 1,7 milioane de euro, au fost găsite într-un garaj din Italia. Foto: DIICOT

Autoritățile române anchetează o rețea de criminalitate organizată care obținea credite și încheia contracte de leasing cu documente false. În urma anchetei, 20 de mașini de lux, evaluate la aproximativ 1,7 milioane de euro, au fost găsite într-un garaj din Italia.

Descoperirea face parte dintr-o anchetă începută în România, unde, la finalul anului trecut, anchetatorii au ridicat și bani, mașini și lingouri de aur.

”La data de 5 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală cu sprijinul autorităţilor italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziţionate de gruparea infracţională, în sistem leasing, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave”, au transmis DIICOT și Poliția Capitalei.

Ancheta este realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2.

Autovehiculele descoperite urmează să fie returnate firmelor păgubite.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei României în Italia, al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție din Italia și al Comandamentului Provincial Carabinieri Bergamo.

În ancheta din noiembrie 2025, prejudiciul estimat a fost de peste 7 milioane de euro.

Suspecții sunt acuzați că au preluat firme cu un istoric bun de creditare, apoi au obținut credite și au cumpărat mașini de lux prin leasing, folosind documente de identitate și situații financiare falsificate.

Rețeaua este formată din 14 persoane și este coordonată de un urmărit internațional. Autoritățile au dispus măsuri preventive și au instituit sechestru pe șapte autoturisme de lux, pe două kilograme de aur, precum și pe conturile bancare și alte bunuri mobile și imobile ale suspecților.