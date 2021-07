Fulgy îl acuză pe Dan Bursuc că i-ar fi violat sora, pe Margherita: ”Era minoră, avea 13-14 ani!”

Aflat în arest la domiciliu, Fulgy, fiul Voricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a adus noi acuzații, de data aceasta la adresa lui Dan Bursuc.

În live-ul făcut pe Facebook, Fulgy susține că acesta ar fi violat-o pe sora sa, Margherita, când aceasta era minoră și avea în jur de 13-14 ani.

La începutul live-ului, băiatul Clejanilor a spus că dacă va duce până la capăt ceea ce are de spus, vor ajunge la închisoare mulți milionari alături de tatăl său și de colaboratorii acestuia, iar sora sa ar putea obține, în calitate de victimă, milioane de euro despăgubire.

”Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă”, a spus Fulgy.

Acesta a povestit că înainte ca părinții săi să devină celebri, tatăl lui s-a împrietenit cu Dan Bursuc, apoi au devenit prieteni de familie.

”Tatăl meu știa și nu a luat nicio decizie”

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

Acesta a spus că tatăl său a știut ce s-a întâmplat, dar nu a luat nicio decizie în acest sens.

Dezvăluirile lui Fulgy au fost apoi întrerupte de un echipaj de poliție care a venit la domiciliul său pentru a vedea dacă respectă regulile impuse de arestul la domiciliu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal