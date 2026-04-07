Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia

1 minut de citit Publicat la 10:04 07 Apr 2026 Modificat la 10:07 07 Apr 2026

Fulgy, fiul celebrilor lăutari Viorica și Ioniță de la Clejani, a amenințat live că aruncă blocul în care locuieșe în aer. Foto: TikTok

Momente de panică, luni noaptea, într-un cartier din Sectorul 3 al Capitalei. Fulgy, fiul celebrilor lăutari Viorica și Ioniță de la Clejani, a provocat o mobilizare masivă a forțelor de ordine după ce a anunțat în direct, pe rețelele sociale, că a dat drumul la gaze și că va arunca în aer blocul în care locuiește.

Totul a început în jurul orei 23:00, când polițiștii Secției 11 au fost alertați prin 112 că un bărbat se baricadase în casă și amenința că își va face rău, punând în pericol și viața vecinilor.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că Fulgy se baricadase în apartament și manifesta un comportament agitat, refuzând orice dialog.

Pentru a preveni o tragedie, la adresă a fost chemată de urgență o echipă de la compania de distribuție a gazelor, care a sistat imediat alimentarea întregului bloc.

În paralel, negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au încercat să discute cu acesta și să-l convingă să renunțe la gest. Întrucât situația rămânea periculoasă, polițiștii au decis să intervină în forță.

Forțele speciale au pătruns în apartament, unde l-au găsit pe Fulgy în dormitor. Acesta nu era rănit și se afla în afara oricărui pericol.

Ulterior, tânărul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a rămas internat.

„Pe parcursul intervenției, polițiștii au asigurat managementul situației, prioritatea absolută fiind protejarea vieții persoanei și prevenirea producerii oricărui incident. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice”, transmite DGMB.