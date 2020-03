Gabriela Firea, despre poluarea din Capitală: „Vinovații trebuie să plătească”

„Ministrul mediului tine secreta de miercuri informatia privind poluatorul industrial care ne-a intoxicat duminica trecuta spre luni, ca sa-si protejeze un coleg de partid, pe ministrul economiei.

Poluatorul este CET Grozavesti, in subordinea Elcen - Ministerul Economiei, care a ars o cantitate mare de pacura, intr-un timp foarte scurt.

Pacura este intens poluanta, de aceea se folosesc gaze pentru producerea agentului termic necesar incalzirii.

Elcen, in subordinea guvernului, cumpara vara pacura pentru iarna, ca solutie de avarie, in caz ca ramane fara gaze sau intre doua transporturi, in special in iernile foarte grele.

Una din doua : ori au ars pacura intentionat, sa provoace poluare in Bucuresti, sa sara toti parametrii care masoara calitatea aerului, si cetatenii sa dea vina pe mine - va aduceti aminte cum a si sarit ministrul muncii pe fb, noaptea ca mincinosii, sa spuna ca eu ii otravesc pe bucuresteni? Uite ca ii “otraveste” un coleg de-al ei -, ceea ce inseamna atac direct la adresa sanatatii bucurestenilor,

Sau : au ars pacura multa intr-un interval scurt de timp ca sa scape de aceasta, daca tot o aveau in stoc, sa mai economiseasca gaze, nepasandu-le de poluarea Capitalei - ceea ce se traduce prin inconstienta si incompetenta.

Ambele sunt la fel de grave!

Cei doi ministri, al mediului si al economiei, ar trebui sa fie retrasi urgent din echipa guvernamentala.

Bucurestenii nu vor uita prea curand acest accident ecologic provocat de CET Grozavesti, in subordinea guvernului.

Vinovatii trebuie sa plateasca!”, a scris Gabriela Firea, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.