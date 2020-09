Gafă de proporţii! Elevii unei şcoli din Bucureşti acuză dureri de ochi, după ce au fost uitaţi în clasă cu lampa UV aprinsă. Reacţia dirigintei

Părinţii au aflat de incident de la copiii care, după cursuri, aveau ochii roşii, senzaţii de usturime sau vedere în ceață. Alarmaţi, părinţii au început să discute, pe grupul de WhatsApp.

„Bună seara. Voiam să știu dacă și alți copii au experimentat simptome în urma expunerii de azi la lampa uv. Alexandra a avut toată ziua ochii umflați, roșii, mi a spus de câteva ori că vede în ceață și că are senzație de nisip în ochi. Nu îmi dau seama dacă trebuie să mă îngrijorez sau nu.”, a scris un părinte pe grupul clasei de Whatsapp.

Pe grup încep să apară mesaje similare cu alţi copii care acuză că au dureri de ochi

„Victor are și el aceleași acuze. Medicul oftalmolog consultat de noi a recomandat spalaturi cu ser fiziologic, (...)Până mergeți la oftalmologie, cred că i-a ajuta asta. Evident depinde cât de afectată este corneea, practic e o arsură de grad mic la nivelul corneei… Corneregel primiți la farmacie fără rețetă. Sănătate multă tuturor!”, a scris un alt părinte.

După ce mai mulţi părinţi au confirmat simptomele copiilor, s-a sesizat şi diriginta care le-a recomandat să consulte un medic oftalmolog

”Bună seara tuturor, Astăzi dimineața, dintr-o omisiune – de neacceptat – a celui care avea ca răspundere sa supravegheze lampa UV, aceasta a rămas deschisa după venirea copiilor. Aceasta, cum știți și d-voastră, se folosește in absenta cuiva în camera. In aceste condiții, copiii au avut de suferit. Personal, regret mai mult decât va puteți imagina, acest incident. Rugămintea este să consultați și un oftalmolog si, în funcție de recomandarea acestuia, sa aplicați tratamentul care se impune. Voi supraveghea personal folosirea lămpii in viitor. Ca și pe d-voastră, sănătatea și starea de bine a copiilor mă interesează in primul rand. Încă o dată, regret nespus cele întâmplate. Daca aveți întrebări, va stau la dispoziție. Toate cele bune și gânduri dragi copiilor.”, a venit cu lămuriri pe acelaşi grup de Whatsapp diriginta clasei.

Contactată de părinţi şi reporteri, directoarea şcolii a menţionat că ”A fost pur și simplu o eroare umană care a avut loc pe fondul stării de epuizare a femeilor de serviciu care nu au timp suficient ca să pună la punct toate clasele." notează libertatea.ro

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” din Capitală este unul dintre unitățile de învăţământ supradotate pentru susţinerea cursurilor în siguranță. Şcoală a primit ajutor pentru a implementa măsurile anti-COVID atât de la Primăria Sectorului 5 cât şi de la părinţi care au donat lămpile UV pentru a creşte gradul de siguranţă şi starea de bine a copiilor lor.