Gafa făcută de George Simion la tribuna Parlamentului

În realitate, George Simion recitase o poezei scrisă de un poet din Bacău pe nume Marian Bamboi. Singura legătură cu Eminescu este titlul poeziei "Eminescu răsucindu-se în mormânt" și faptul că poetul băcăuan a avut ca sursă poezia "Luceafărul".

George Simion a recitat respectivele versuri în discursul de la tribuna Parlamentului în care anunța că parlamentarii AUR vor vota împotriva Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Acesta a motivat decizia AUR prin faptul că românii „simpli” nu vor beneficia de pe urma acestui program.

„Noi, astăzi, o să spunem nu acestui plan care nu ni s-a prezentat şi o să spunem nu în numele românilor. Eu eram mic, în anii '90, când FMI-ul venea şi discuta închiderea industriei româneşti. Atunci nu am avut cum să spun nu pierderii suveranităţii naţionale şi distrugerii economiei româneşti.

Marele nostru Eminescu avea o poezie care se potrivește foarte bine: De ani și ani cădeți în hău/ Nimic nu vă mai merge./ Rușine să vă fie-n veac, Că v-ați trădat străbunii/ De parcă n-ați fi pui de dac,/ Ci rude-ați fi cu hunii”, a spus el.

Redăm mai jos poezia "Eminescu răsucindu-se în mormânt", compusă de Marian Bamboi

A fost odată ca-n povesti,

A fost, de-ar mai fi iară ,

Din neamuri tracice, regeşti,

O prea frumoasă ţară.

Şi era una pe pământ

Şi mândră-n toate cele,

Cum e icoana unui sfânt

Şi Luna între stele.

Mă doare-n suflet, când privesc

La tot ce se întamplă,

Şi in mormant mă răsucesc

Şi cuie-mi intră-n tâmplă .

Eu nu mai simt miros de tei

În viata mea postumă,

Nu văd nici vajnici pui de lei,

Doar mucegai şi humă.

Luceferi nu mai strălucesc,

Cand ţara e o rană ,

Copiii mamele-şi bocesc ,

Ca n-au în blide hrană.

Cântat-am graiul românesc,

Această dulce limbă.

Dar astăzi, cei ce-o mai vorbesc,

Prin alte ţări o schimbă .

Degeaba le-am lăsat cu dor

O “Doină”, să tresară !

Trecutul nu e viitor

Şi viaţa li-i amară.

Nici harta nu-i ca-n alte dăţi,

Din Nistru până-n Tisa.

Moldova-i astăzi jumătăţi.

Cât rău făcutu-ni-s-a!

Degeaba scris-am eu scrisori

Din vremuri de urgie,

Şi m-am rugat de-atâtea ori,

Mai bine să vă fie.

Avut-am piatră la hotar

Şi-n ţara noastră singuri

Cules-am holde din brăzdar.

Acum n-aveţi nici linguri …

O, biet popor român sărac,

Cu-o ţară prea bogată!

Tu vino-i răului de hac

Să nu ţi-o vândă toată!

Şi dă-i afară pe străini

Cu toţi îmburgheziţii,

Să nu-ţi mai fie-n alte mâini

Guverne şi poliţii!

Cu trupe de comedianţi,

Numindu-le partide ,

Sunteţi românii emigranţi

Din Rai în ţări aride.

Pierdut-aţi banii ţării-n vânt

Şi-i goală visteria.

Mai daţi şi ape şi pământ

Şi vindeţi România.

Mihai Viteazu v-a lăsat

O ţară mai rotundă.

Voi azi aţi scos-o la mezat,

Străinii vă inundă.

Aveţi întinsul Bărăgan,

Şi nu aveţi o pâine.

Aveţi şi turme şi ciobani,

Dar duceţi vieţi de câine.

Aveţi bogaţii munţi Carpaţi

Şi dulcea Mioriţă,

Păduri de brazi,

ce vă sunt fraţi,

Şi flori în poieniţă.

Aveţi o deltă ca-n poveşti,

Vedeţi să nu v-o fure,

Atâtea ape, atâţia peşti

Şi nu mâncaţi nici mure…

Nici vii pe deal nu mai zăresti,

Livezile se-uscară,

Când mărul Ţarii Româneşti

Se-aduce de afară.

Nu vine Mircea cel Batrân,

Nici Ştefan de la Putna,

Să vi-l alunge pe păgân,

Cand voi lăsat-aţi lupta!

Albastrul cerului senin

Se-ntunecă mai tare

De-atâţia nouri de venin,

De-atâta delăsare.

Nu voi a vă-nvăţa de rău,

Ci-ncerc a vă-nţelege.

De ani şi ani cădeţi în hău,

Nimic nu vă mai merge.

Ruşine să vă fie-n veac,

Că v-aţi trădat străbunii,

De parcă n-aţi fi pui de dac,

Ci rude-aţi fi cu hunii!

Lasaţi pe-ai voştri guvernanţi

Să vă înece-n smoală,

Să fiţi doar simpli figuranţi

În ţara voastră goală…

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal