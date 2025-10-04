Cele mai periculoase orașe din lume. Cele șase localități din România care apar pe listă

Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a scos la iveală care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, furturi, spargeri și siguranța generală, scrie comparethemarket.com.au.

Topul mondial al criminalității

Pe primul loc se află Pietermaritzburg (Africa de Sud), cu un scor al criminalității de 82,0. Urmează capitala Venezuelei, Caracas, cu un scor de 81,5, iar pe locul trei se află Port Moresby din Papua Noua Guinee, cu 81,2.

Locul patru este ocupat de San Pedro Sula (Honduras), cu 79,7, iar pe cinci se află orașul american Memphis, cu un scor de 77,4, cel mai ridicat nivel înregistrat acolo în ultimii ani.

Top 10 este completat de:

Salvador, Brazilia

Port of Spain, Trinidad și Tobago

Guayaquil, Ecuador

Tijuana, Mexic

Cali, Columbia

Orașele din România în clasament

Pe lista extinsă apar și șase orașe din România, însă la o distanță considerabilă față de marile capitale ale criminalității. Interesant este faptul că orașul Craiova se clasează mai sus decât Bucureștiul, ocupând locul 190 mondial.

Iată cum arată pozițiile orașelor românești:

Craiova – locul 190

Iași – locul 279

București – locul 305

Timișoara – locul 324

Brașov – locul 332

Cluj-Napoca – locul 345

Cum a fost realizat clasamentul

Indicele de criminalitate al Numbeo acordă fiecărui oraș un scor de la 0 la 100, unde 100 reprezintă percepția cea mai mare a lipsei de siguranță. Datele sunt colectate prin sondaje de opinie, locuitorii răspunzând la întrebări despre nivelul infracționalității, riscurile de furt, atacuri sau vandalism, dar și despre gradul de siguranță resimțit pe timp de zi și de noapte.