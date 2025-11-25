Generaţia Alpha, ameninţată de stres şi obiceiuri dăunătoare. Peste 90% din elevi stau în fața ecranelor înainte de culcare

Studiul sociologic educațional de wellbeing a fost realizat pe un eșantion de peste 5.000 de elevi, cadre didactice și părinți. Foto: Getty Images

Date îngrijorătoare privind stresul, alimentația sau dependențele din rândul elevilor. Aproape 60% dintre elevi consumă foarte des fast-food și peste 90% stau în fața ecranelor înainte de culcare. În plus, 30% consumă energizante și 46% au consumat cel puțin o dată substanțe interzise. Cifrele alarmante reies din primul studiu sociologic educațional de wellbeing realizat în România și Republica Moldova. Pentru a proteja generațiile viitoare, specialiștii cer măsuri urgente în toate unitățile de învățământ.

Studiul sociologic educațional de wellbeing a fost realizat pe un eșantion de peste 5.000 de elevi, cadre didactice și părinți. Cercetarea s-a bazat pe cei șase piloni ai stilului de viață: alimentație, somn, mișcare, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor.

"Peste 63% dintre elevi se trezesc deja obosiţi, copleşiţi de programul zilnic care îi aşteaptă. Părinţii consideră că ei se trezesc odihniţi, iar aproape 80% dintre profesori primesc la şcoală semnale de alarmă pentru că ei văd în bănci elevi obosiţi.

Propun să integrăm în trunchiul comun ca educaţie a stilului de viaţă, ca materie pentru toţi copiii, de la grădiniţă până la universitate, astfel încât să fie familiarizaţi cu tot ce înseamnă grija de sine", spune Alina Epure, specialist în biochimia nutriției și terapeut nutriționist.

Mai ales că peste 90% dintre elevi stau în fața ecranelor înainte de culcare. În plus, nivelul de stres este un alt factor care le scade performanța la școală.

"Nivelul de stres foarte mare la care sunt supuşi tinerii şi mai ales elevii duce şi la un nivel extrem de scăzut de optimism în ceea ce priveşte viitorul. Au obiceiul de a consuma foarte mult ecrane, şi mai ales telefonul mobil înainte de culcare, pînă în ultima clipă. Ceea ce îi face să aibă o calitate a somnului foarte redusă", a completat Dan Petre, reprezentantul companiei de cercetare socială.



Tot din studiu reiese ca elevii își doresc mai mult sprijin emoțional, înțelegere și programe care să echilibreze presiunea academică.

"Cred că este o iniţiativă foarte bună şi aşteptată atât de părinţi, cat şi de elevi şi de profesori. Încerc să nu pun presiune pe ei de niciun fel, să comunicăm, să avem grijă la alimentaţie. Mai avem şi activităţi în aer liber, prin care putem să recreem creierul, să îl ducem într-o zonă de a se simţi bine, fără a-i da dopamină din ecrane", a spus şi Alexandru Holicov, un părinte.



Datele primul studiu sociologic educațional de wellbeing realizat în România și Republica Moldova au fost prezentate în cadrul Conferinței Naționale "Să creștem generații sănătoase – Radiografia echilibrului și a stării de bine în rândul tinerilor din România".