Gest șocant la Vatican. Un bărbat și-a dat pantalonii jos și a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru, în mijlocul a sute de oameni

<1 minut de citit Publicat la 11:21 13 Oct 2025 Modificat la 11:21 13 Oct 2025

Agenții îmbrăcați în civil ai jandarmeriei Vaticanului aflați în bazilică l-au imobilizat și escortat în afara bisericii. Foto: Youtube / Corriere della Sera

Un act obscen și scandalos a avut loc vineri, 10 octombrie, în interiorul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican, la doar câțiva pași de celebrul baldachin baroc al lui Gian Lorenzo Bernini. Un bărbat a reușit să urce pe altar și a urinat chiar în fața sutelor de turiști și credincioși prezenți, potrivit publicației Il Tempo, care a difuzat și un videoclip al incidentului.

Tânărul ar fi reușit să treacă de barierele de securitate care înconjoară altarul, iar după ce a urcat rapid treptele, a ajuns în fața altarului, unde, cu un gest provocator, și-a dat jos pantalonii și a profanat locul sacru urinând, scrie Corriere della Sera.

Reacția forțelor de ordine a fost imediată: agenții îmbrăcați în civil ai jandarmeriei Vaticanului aflați în bazilică l-au imobilizat și escortat în afara bisericii.

Potrivit informațiilor obținute de Il Tempo, Papa Francisc ar fi fost informat despre incident și ar fi primit vestea cu profundă consternare.

Incidentul, petrecut în jurul orei 9:30, a provocat stupoare și indignare în rândul vizitatorilor, ridicând din nou întrebări legate de securitatea unuia dintre cele mai vizitate lăcașuri de cult din lume.