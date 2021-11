Nemulțumit de măsurile luate de guvernați în legătură cu cei nevaccinaţi Gigi Becali a luat decizia de a construi un spital. Anti-vaccinist convins, Gigi Becali a lansat atacuri dure la cei care pun restricții populației să intre în mailuri sau spitale. Cât despre COVID, omul de afaceri spune că nu se teme pentru că are un remediu care îl ferește de boli şi o credență de neclintit în divinitate care îi este mereu alături.

„Eu spun aşa: e adevărat, omul face ce vrea, dar şi vaccinații şi nevaccinații au nevoie de antivirale in farmacii. În toată lumea găsești Ivermectina la farmacie. Eu știu ca v-ați vindecat cu medicamente de la mine. Oamenii simpli, care nu au de unde lua, nu au dreptul? Cum in Germania poți sa iei, sa fie si la noi. Nu e cum au zis, ca e pentru animale, ce, daca dai penicilina la vaca, nu mai dai şi la oameni? Dacă s-a demonstrat că e cel mai eficient, de ce să nu avem în farmacii? Eu pot produce 10.000 de pastile pe oră, dau la toată România gratis. Pot să produc şi Arbidol, şi Invermectina, am aprobare. Dar pot doar pentru pacienţii mei, dar să îmi dea aprobare să fac pentru toată România", spune Gigi Becali.

"Am avut de 100 de ori COVID. Mă tratez cu gargară cu țuică și apă"

„Eu fac în fiecare zi, de două ori pe zi gargara cu țuică și apă, fac pentru ca aşa cred. Eu cred că am avut Covid de 50 de ori, de 100 de ori, îl simt în nas, în gât, fac putină gargară şi aia e. Eu simt imediat, îi zic şi nevestei, azi m-a atacat Covidul. La mine în loc să scadă anticorpii, creșteau, nu înseamnă că l-am avut? Dar mie nu mi-e frica de el", a spus Gigi Becali, luni seara la România TV.

„Noi ne imunizam natural şi să vedeţi ce se va întâmpla cu vaccinații. Ce, ne e frică de moarte"

„Eu asigur tratament pentru 200 de copii cu mastocitoză în fiecare an. Dar pentru asta am luat medicul asociației lor să colaboreze cu clinica mea. Noi am făcut barocamera dinainte de Covid, se programează cu o luna înainte. Am vrut să fac şi eu şi mi-au spus că e ocupat, nu am putut să dau pe cineva la o parte.

Eu am aparat cu hidrogen, am 15 doctori specialiști, niciunul nu s-a vaccinat. Acum fac spital, ca nu o să mai poată lumea nevaccinată să intre în spitale şi să-i primesc la mine. Dar poate da Rafila ordin să îmi închidă clinica, ca au minte întunecată şi zic că dacă nu spui ca ei, ești nebun. Nu, bă, voi sunteți nebuni, nu mă obligaţi pe mine să bag substanțe în corp. Nu te mai lasă să iei mâncare, să intri la mall.

Peste doi ani o sa zică, că nu ai vaccin, nu mai poți să bei nici apă. Tot arunca ei tulpini, de unde știu ei mereu că vine valul 4, valul 5? Noi ne imunizam natural şi să vedeţi ce se va întâmpla cu vaccinații. Ce, ne e frica de moarte? Daca mor, mor. Eu sunt cu Hristos, eu sunt mai bine. Cine e cu Hristos se duce la Hristos şi nu îi e frica de moarte”, a mai spus Gigi Becali.

