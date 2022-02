Gigi Becali, în ajutorul refugiaţilor din Ucraina: "Bode a spus că mă va contacta personal dacă va fi nevoie"

"Am vorbit cu ministrul Bode. Domnul ministru de Interne mi-a zis așa: "domnul Becali, la ora asta avem totul sub control și ne descurcăm foarte bine. Adică totul este foarte bine calculat și totul sub control. Dacă va fi un exod mai mare de imigranți din Ucraina atunci o să apelăm la dumneavoastră".

Mai mult decât atât, mi-a dat un site prin care să anunț dorința noastră de a ajuta", a relatat Gigi Becali, duminică, la Antena 3.

Scandal uriaș în vămi din cauza refugiaților

"Bode a spus că mă va contacta personal dacă va fi nevoie. Se descurcă, totul e foarte bine organizat și când va fi nevoie. Să dea Domnul să nu mă contacteze, să fie totul bine și să nu mai fie nevoie", a mai spus Becali.

Becali intenţiona să golească baza sportivă FCSB din Capitală și să găzduiască acolo 400 de refugiați. Afaceristul a mai declarat sâmbătă, la Antena 3, că toate hotelurile sale din Galați vor fi puse la dispoziția femeilor și copiilor fugiți din calea bombelor.

Gestul lui Becali a fost un bun exemplu și pentru alții

"Am avut reacții de la foarte mulți prieteni, surprinzător, care au spus vreau și eu cinci, vreau și eu 10. Adică ei credeau că o să centralizez eu într-un fel refugiații și s-au oferit și ei să ia la ei acasă".