Ginerele lui Nicolae Ceauşescu, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în România după accidentul nuclear de la Cernobîl

Profesorul Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre impactul dezastrului nuclear de la Cernobîl, dar şi despre efectele catastrofei în România.

Ginerele lui Nicolae Ceauşescu, persoana care a fost parte esenţială din familia primului preşedinte al României, a fost invitatul lui Mihai Gâdea, în această seară, la Sinteza Zilei, unde a vorbit despre accidentul nuclear de la Cernobîl, considerat cel mai grav accident nuclear de acest gen din istorie.

De asemenea, Mihai Gâdea a prezentat stenograma ședinței din 1 mai 1986, la care au participat soţii Ceauşescu.

Mircea Oprean, soţul lui Zoe Ceauşescu, a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre cea mai mare catastrofă nucleară, care a avut loc în urmă cu 36 de ani, la 26 aprilie 1986, dar şi cum au acționat autoritățile, aflate, atunci, sub regimul comunist condus de Nicolae Ceauşescu.

Profesorul Mircea Oprean povesteşte ce a făcut în ziua în care a avut loc accidentul de la Cernobîl

"Îmi amintesc faptul că m-a sunat mama soacră. Era foarte speriată, ceea ce ne-a speriat şi pe noi, pentru că era atât de alarmată şi ne-a spus să nu care cumva să ieşim din casă. Era aproape de 1 mai, lumea se pregătea, era o sărbătoare ca lumea atunci, mai ales că la piaţă apăruseră crudităţile, salată verde, ceapă verde, ridichiile. Ne-a spus să nu ieşim din casă, dar am fost la piaţă după aceea şi am luat.

Noi am avut un noroc să ştiţi. Noi acolo unde am locuit, am pus un nuc în curte şi s-a dezvoltat foarte tare. Este cunoscut faptul că la umbra nucului nu creşte nimic, pentru că frunzele de nuc emană iod şi se pare că noi având nucul în preajmă, organismul nostru s-a săturat cu ionii generaţi de nuc. Pentru noi a fost un mare noroc. Dar ştiţi ce este interesant? După ce ne-au arestat, ne-au eliberat pe 18 august 1990 şi când am trecut pe acolo ca să ne luăm nişte lucruri, că nu aveam nimic, nucul s-a uscat. Este din folclor ideea că se creează o legătură între nuc şi cel care îl plantează. Şi dovadă, că şi la socrul meu la reşedinţă era un nuc foarte mare, în curtea interiorară, care la fel, după ce a fost omorât, s-a uscat", a povestit profesorul Mircea Oprean.

Cum au acţionat autorităţile române imediat după explozia reactorului 4

La aproape o săptămână după explozia de la Cernobil, chiar de "1 Mai Muncitoresc", Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al PCR s-a întrunit într-o ședință de urgenţă pentru a discuta despre efectele catastrofei în România.

Nicolae Ceaușescu a descris situația, la începutul şedintei, ca fiind "una foarte proastă pentru ţara noastră". Acesta explica atunci că "prin schimbarea diecţiei vântului, radiaţiile au crescut mult, în diferite zone".

Astfel, reieşea că s-au înregistrat valori depășite ale nivelului radioactivității Beta global măsurate şi că, în unele zone, cum ar fi Iașiul, fusese depășit chiar nivelul de alarmare.

La şedinţa de urgenţă convocată pe 1 mai a participat Nicolae şi Elena Ceausescu, Emil Bobu, Constantin Dăscălescu, Alexandrina Găinușe, dar şi toți ceilalți lideri comunisti.

De asemenea, au mai fost convocate şi alte persoane precum: generalul Ioan Geoană, şeful Apărării Civile din România, tatăl lui Mircea Geoană, cercetătorul Ion Ursu şi generalul Mihai Chiţac, şeful Trupelor Chimice ale Armatei Române.

Interviul complet cu pofesorul Mircea Oprean, în materialul video de mai sus.