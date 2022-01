Când se încheie greva STB? Anunțul liderului de sindicat

Acest conflict poate fi rezolvat instant dacă cei care l-au pus director general și mă refer la PNL își asumă această răspundere și îl demit. Pentru că ăsta ar fi primul pas prin care am putea debloca această relație și discuțiile care ar conduce la reluarea lucrurilor.

Ca primă măsură, asta ar fi soluția. După care noi vom relua discuțiile pentru că problema cea mai important este negocierea unui nou contract colectiv de muncă. Mai mult, salariații au foarte multe probleme legate de baza materială, condiții de muncă și așa mai departe.

Să vii tu, director general, astăzi, să inciți și să spui despre salariații tăi că sunt hoți, că fură, că vând piese, în condițiile în care tu n-ai fost în stare să faci o aprovizionare ritmică și avem peste 300 și ceva, aproape 400 de vehicule trase pe dreapta din cauza lipsei pieselor și materialului, mie mi se pare că e ceva de neînchipuit”, a spus Vasile Petrariu, care este și consilier general PSD.

Întrebat când va reveni STB pe traseu, Vasile Petrariu a spus că acest lucru se va întâmpla când directorul general va pleca.

Întrebat, în continuare, dacă va fi respectată decizia instanței în condițiile în care s-a depus o cerere la tribunal pentru suspendarea protestului și reluarea activității, Vasile Petrariu a spus că încă nu are cunoștință despre acest lucru, „dar în final trebuie să înțelegem că oamenii sunt cei care hotărăsc. Situația a ajuns la extrem din cauza acestor domni care fac politică în loc să reprezinte interesele salariaților și ai cetățenilor, ei fac politica.

Sindicatul nu a declanșat un conflict colectiv de muncă. (...) Și angajații au această posibilitate de a decide cât pot să suporte ceea ce se întâmplă cu ei, pentru că totuși nu putem specula. (...) În condițiile în care angajații au decis ei că nu se mai poate, pentru că eu asta am făcut astăzi, am vrut să mă conving, să văd exact despre ce este vorba, iar oamenii au spus: noi am hotărât, suntem hotărâți să mergem până la capăt”, a mai declarat liderul de sindicat.

Petrariu a mai spus că angajații vor și salarii mai mari, în condițiile în care salariul unui conducător de vehicul este în jur de 4.200 de lei brut, în condițiile în care el lucrează sâmbete, duminici, sărbători legale și ore suplimentare.