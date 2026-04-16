Guvernul a stabilit ca salariul minim din sectorul agricol să fie corelat cu salariul de bază minim brut pe țară

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care corelează salariul minim din sectorul agricol şi industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, notează Agerpres.

Astfel, de la 1 iulie va fi abrogat art. LXX din OUG 156/2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol şi industria alimentară.

"Măsura este necesară pentru a evita apariţia unor discrepanţe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură şi industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe ţară va creşte la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026", reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

În baza aceleiaşi ordonanţe, a fost creat cadrul legal pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale cu caracter sezonier în structurile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a unor posturi din sistemul de justiţie şi din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

"Aceste posturi vor putea fi ocupate în cazuri temeinic justificate, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget, prin memorandumuri aprobate în şedinţa Guvernului. Măsurile sunt luate în scopul evitării unui blocaj instituţional în aceste instituţii şi pentru desfăşurarea condiţii activităţii în bune condiţii", precizează Executivul.