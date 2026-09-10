Haos la metrou. Circulația a fost dată peste cap după ce o femeie ar fi încercat să se sinucidă în stația Ștefan cel Mare

2 minute de citit Publicat la 09:05 10 Sep 2026 Modificat la 09:52 10 Sep 2026

Este haos la metrou, joi, în mai multe stații. FOTO Antena 3 CNN

Este haos la metrou, joi, în mai multe stații, după ce o femeie ar fi încercat să se sinucidă în stația Ștefan cel Mare. Circulația trenurilor a fost reorganizată, iar în mai multe stații este aglomerație.

UPDATE 9.25. Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale, informează Metrorex.

UPDATE 9.23. Femeia a fost dusă la Spitalul Floreasca.

Este în stare extrem de gravă, i se fac investigații. Este intubată și ventilată mecanic.

UPDATE 9.15. Poliția Capitalei, Brigada de Poliție pentru Transportul Public, a anunțat că a fost sesizată, în jurul orei 8.15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

Din primele verificări, s-a stabilit că o femeie de 24 de ani ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată, potrivit sursei citate.

Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou face cercetări ca să stabilească în ce condiții s-a produs incidentul.

UPDATE 9.08. ISU a comunicat că a intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou.

După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconștientă, cu multiple traumatisme.

La caz acționează 2 echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și 1 autospecială de stingere, potrivit sursei citate.

Știrea inițială

Metrorex informează că în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan cel Mare, pe firul 2, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. Din primele informații, ar fi vorba despre o femeie cu vârsta de până în 30 de ani.

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În urma incidentului, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată, conform procedurilor interne aplicate în astfel de situații. Din informațiile disponibile, trenurile circulă în sistem pendulă pe tronsonul Dristor - Victoriei.

Incidentul a provocat aglomerație în mai multe stații de metrou. Sunt semnalate probleme în stațiile Constantin Brâncoveanu și Obor, în timp ce la Victoriei peronul este foarte aglomerat. De asemenea, este aglomerație în stația Pipera.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte autorități abilitate pentru gestionarea situației.

Potrivit Metrorex, autoritățile competente, împreună cu reprezentanții companiei, vor deschide o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Călătorii sunt informați cu privire la situația din metrou prin sistemele de sonorizare din stații și trenuri.