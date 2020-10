Doborâtă de pandemie, HoReCa se pregătește de un protest uriaş în fața Guvernului: ''Nu suntem noi responsabili de răspândirea virusului!''

Decizia de închidere a restaurantelor a fost o lovitură ameţitoare pentru toti cei care activează în domeniul HoReCA. Mai mult, măsura s-a luat de pe o zi pe alta, iar oamenii nu au avut timp nici măcar să se obişnuiască cu ideea.

''Noi nu putem să mai trecem prin ce am trecut în luna martie. Am fost cei care am respectat întocmai deciziile Guvernului, dar de data asta nu mai putem să trecem prin aşa ceva. Pur si simplu de pe o zi pe alta nu se pot inchide restaurantele. Avem marfa perisabilă de sute de milioane. Avem oameni angajaţi care au chirii de plătit'', spune Ninel Dănilă, antreprenor.

Antreprenorii din domeniu HORECA şi mii angajaţii s-au hotârât să îşi facă auzite problemele.

''Credem că domeniul HoReCa trebuie să protesteze. Nu suntem noi responsabili de răspândirea virusului , noi am respectat regulile impuse. Data trecută am primit şomaj tehnic după şapte săptămâni'', a adăugat patronul care cere o analiză argumentată pentru incriminarea HoReCa.