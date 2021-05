Horia Colibășanu și alți doi alpiniști au supraviețuit unei avalanșe în Nepal

"Noaptea trecuta, la 6800 de metri altitudine pe Dhaulagiri, o avalansa a venit peste cortul in care se aflau cei trei alpinisti si i-a ingropat in zapada. Au fost nevoiti sa taie cortul cu briceagul pentru a iesi.



Peter si Horia au iesit primii. Marius a mai intarziat pentru ca nu si-a gasit imediat bocancii in cortul surpat sub zapada. Din fericire, au reusit sa isi gaseasca adapost intr-o grota pentru restul noptii si sa ajunga in siguranta in Tabara 1.



Horia a transmis de acolo ca toti trei sunt teferi, dar trebuie sa coboare in Tabara de Baza. In functie de vreme si de celelalte conditii vor hotari in zilele urmatoare daca reiau ascensiunea", se arată într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Muntele Dhaulagiri este al șaptelea cel mai înalt munte din lume.

Posted by Horia Colibasanu on Monday, May 10, 2021

