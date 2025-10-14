IGPR: Majorarea salarială de până la 50% va fi acordată doar poliţiştilor cu rezultate excepţionale

Potrivit instituţiei, beneficiarii acestei recompense nu vor depăşi 5% din totalul posturilor prevăzute în organigramă.

Majorarea de până la 50% aplicată la solda de funcţie, salariul de funcţie sau salariul de bază al poliţiştilor şi cadrelor militare va fi acordată doar unui număr limitat de angajaţi, care s-au remarcat prin rezultate excepţionale, a precizat Poliţia Română, relatează Agerpres.

„Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis marţi.

Numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare se stabileşte „în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare”, fiind comunicat unităţilor în luna decembrie a fiecărui an pentru primul semestru al anului următor, respectiv în luna iunie pentru al doilea semestru.

Poliţia Română subliniază că aceste recompense nu vizează doar funcţiile de conducere.

„Poliţia Română subliniază faptul că această majorare salarială nu este destinată exclusiv funcţiilor de conducere, ci este acordată poliţiştilor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale. Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii”, se precizează în comunicat.