IGSU, despre intervenția pompierilor la Colectiv: Salvatorii au fost supuşi unei presiuni publice uriaşe

Angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au fost supuşi în ultima perioadă "unei presiuni publice uriaşe", în contextul în care este contestat modul în care au intervenit la incendiul de la Club Colectiv din urmă cu patru ani, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a IGSU.



"Istoria se repetă în fiecare an! În ultimele zile, salvatorii au fost supuşi unei presiuni publice uriaşe! De ce? Pentru că se contestă public modul lor de intervenţie la incendiul din 30 octombrie 2015 şi sunt acuzaţi pe nedrept de ascunderea unor probe. Să nu uităm eforturile pe care le-au depus şi le depun zilnic pompierii, precum şi miile de vieţi salvate în fiecare an. Şi ei sunt oameni! Îi vedeţi la incendii, inundaţii, cazuri de prim ajutor, accidente, absolut în toate situaţiile în care sunt solicitaţi. Credeţi că ei merită asta?", se arată în mesajul publicat sâmbătă pe platforma de socializare.



Totodată IGSU le transmite un îndemn pompierilor. "Să vă purtaţi cu demnitate haina militară, să plecaţi în misiuni cu acelaşi curaj şi determinare ca şi până acum, să rămâneţi o familie şi să vă respectaţi nobilul scop in salvarea de vieţi! Rămâneţi fideli crezului vostru şi fiţi aproape de oamenii care au nevoie de voi!", punctează IGSU.



Publicaţia "Libertatea" a prezentat, joi, o înregistrare video cu primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei de la Clubul Colectiv, filmarea având aproape 21 de minute. Jurnaliştii susţin că această înregistrare nu a fost făcută publică niciodată, fiind ţinută "ascunsă" de către conducerea IGSU.