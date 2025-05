Ilie Bolojan face bilanțul celor 100 de zile ca președinte interimar: Mandatul a fost derulat în condiții dificile

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor 100 de zile de mandat de președinte interimar. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a organizat o conferință de presă, miercuri, în cadrul căreia și-a prezentat bilanțul mandatului său de președinte interimar, care se va încheia luni. Bolojan spune că a preluat acest mandat, acum 100 de zile, în condiții dificile, cu o cotă scăzută în instituţii şi într-un climat de tensiuni sociale.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

Acest mandat a fost preluat în condiții dificile, cu o cotă scăzută de încredere în instituții. Veneam după anularea alegerilor, într-un climat de tensiuni sociale. Mandatul a fost derulat tot în condiții destul de dificile, cu o autoritate scăzută pe care o are un președinte interimar.

Împreună cu colegii care sunt de față am avut în vedere ancorarea pe doi piloni: apartenența la UE și apartenența la NATO și relația cu SUA.

Toate întâlnirile care au avut loc, toate participările la summitul, au urmărit acești doi piloni.

Am avut poziții clare atât privind războiul din Ucraina, unde am susținut o pace justă și respectarea dreptului internațional, cât și pentru relația cu Republica Moldova, o țară-soră pentru noi. Pozițiile României au fost predictibile, convergente cu guvernul României și în felul acesta cred că am contribuit la consolidarea unei imagini de stat și țară pe care te poți baza. O țară predictibilă și sigură.

Au fost discuții importante în domeniul apărării care au însemnat consolidarea flancului estic al NATO, întărirea industriei naționale de apărare, accesarea fondurilor europene.

O altă direcție importantă a fost cea legată de stabilitatea politică internă și dialogul interinstituțional. Colaborarea cu guvernul a fost o prioritate întrucât în condiții de deficit bugetar mare instabilitate politică crează probleme și mai mari. Mulțumesc guvernului, fostului premier și tuturor miniștrilor.

O compentă importantă, poate cea mai importantă, a însemnat organizarea în cele mai bune condiții ale alegerilor prezidențiale. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, de la cei din secții, la reprezentanții MAI până la celelalte instituții: STS, BEC. Am avut alegeri desfășurate în bune condiții și românii și-au exprimat punctul de vedere.

Pozițiile țării noastre au depis și de consultările cu toți ceilalți factori decizionali.

Un mare mulțumesc cetățenilor României. Pentru mine a fost o mare onoare să fiu în serviciul României la Cotroceni timp de 100 de zile.

Cred că încrederea se recâștigă prin respectul pentru cetățenii României. Da, acest respect nu trebuie să îl facem doar verbalizat și trebuie să-l facem prin ceea ce realizăm în fiecare zi, prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, prin modul în care ne exercităm o funcție. Și cred că românii merită mai mult respect.