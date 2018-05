Ilie Năstase, detalii despre incidentul cu polițiștii, în direct la Antena 3: Îmi pare rău că m-am urcat băut la volan

Ilie Năstase a intrat în direct, prin telefon, la „Sinteza Zilei”, și a vorbit despre scandalul cu polițiștii în care este implicat.

„Dânșii erau ascunși la ieșirea din Parcul Herăstrău. Au trecut nu știu câte mașini, doar pe mine m-au oprit”, a spus Năstase.

Fostul tenismen a infirmat zvonul că ar fi refuzat să se legitimeze. De asemenea, mărturisește că a urcat la volan fiind în stare de ebrietate.

„Nu e adevărat că nu am vrut să mă legitimez. Eram în mijlocul străzi, m-am dus cinci metri în față. Ați observat că eu nu l-am înjurat pe polițist până nu a tras de mine? Ați pus întregistrarea. Eu aveam portofelul în mână să scot actele. Mi-a scos centura, nu am mai avut timp să-i dau portofelul”, a continuat Ilie Năstase.

„Am recunoscut că am băut. Am suflat în aparat. Dacă am recunoscut că am băut, de ce să nu suflu. Era necesar să mă aresteze?”, a mai spus Năstase.

Fostul tenismen a povestit un episod asemănător, petrecut în Paris, pe Champs-Élysées, după ce a ieșit de la un restaurant.

„M-au oprit și m-au întrebat dacă am băut. Le-am spus că da. Și m-au întrebat dacă pot să ajung până acasă. Am lăsat mașina acolo și am plecat”, a povestit Ilie Năstase.