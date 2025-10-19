Imagini cu dezastrul din casa unei familii de la un bloc vecin cu cel unde a fost explozia. Mărturii teribile: „Toată lumea urla”

Nelu Brat, locatar al scării vecine cu blocul unde a avut loc explozia vineri, în Calea Rahovei, a povestit duminică la Antena 3 CNN momentele de coșmar prin care a trecut. Soția lui, învățătoare la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, se afla la clasă în momentul deflagrației, iar copiii lor erau deja la școală. Familia urma să plece în acea după-amiază în Spania, la o nuntă.

„Eram acasă. Vorbeam la telefon, eram întins în pat. Pe la ora 9:00 am auzit o bubuitură îngrozitoare, a sărit toată casa. Geamuri, televizoare, tot. N-am mai văzut nimic de praf. Am crezut că e bombă”, a povestit el.

Speriat, bărbatul a fugit pe scări împreună cu vecinii.

„Toată lumea urla, unii plângeau, alții erau răniți. Ușa blocului nu se mai deschidea, am forțat-o ca să-i ajut pe oamenii în vârstă să iasă,” a mai spus Nelu Brat. Abia afară a realizat proporțiile tragediei: „Apartamentul meu e chiar față în față cu cele care au explodat.”

„Am intrat noaptea cu polițiștii. Am recuperat doar haine pentru copii”

Familia a fost însoțită în apartament doar pentru scurt timp, în timpul nopții, de polițiștii și criminaliștii. „Am reușit să luăm doar trei-patru genți cu haine pentru copii. Atât. Stăm acum pe la prieteni, iar autoritățile ne-au spus că vor găsi un apartament unde să ne mute temporar,” a explicat bărbatul.

În fața blocului, mașina lui era complet distrusă. „Una dintre mașini am luat-o acum trei zile… trebuie refăcută, vopsită, schimbate piese.”

Nelu Brat spune că, în ciuda situației dramatice, autoritățile și voluntarii s-au mobilizat exemplar: mâncare, cazare, sprijin de urgență. Familiile afectate au primit câte 1.500 de lei ajutor, iar el spune că orice sprijin contează în astfel de momente: „Important e că suntem teferi.”

„Se simțea miros de gaz cu o seară înainte”

„Cu o zi sau două înainte mirosea puternic a gaz în zonă. Fetița mea a fost la o prietenă chiar în scara unde a explodat, și mi-a spus că mirosea foarte tare,” a relatat el.

Soția sa, învățătoare, era chiar în sala afectată de suflul exploziei. „Geamurile au sărit, clasa era față în față cu blocul. A fost dezastru. Copiii au fost evacuați imediat în curte,” i-a povestit femeia soțului ei.

„În loc să plecăm în Spania, am ajuns sinistrați”

Familia avea bilete de avion pentru aceeași zi. Plecau în Spania, la o nuntă de familie.

„Așteptam să iasă soția de la școală. Aveam zbor la ora 12:00. Totul s-a năruit,” a spus bărbatul. Acum, singura lor întrebare este unde vor dormi de la o zi la alta. „Ni s-a promis un apartament provizoriu. Am hainele în mașină. Vedem ce va fi. Important e că trăim,” a spus el.