Imagini dezolante cu lacul Techirghiol care a secat din cauza căldurii extreme. Ce spun medicii despre nămolul terapeutic

Lacul Techirghiol a secat din cauza caniculei. FOTO: Antena 3 CNN

Lacul Techirghiol a secat din cauza caniculei. Apa s-a evaporat, iar pe porțiuni întinse au apărut maluri uscate, acoperite cu vegetație. Imaginile sunt dezolante, iar turiștii sunt dezamăgiți. Autoritățile spun însă că fenomenul se repetă aproape în fiecare an, iar medicii îi asigură pe turiști că, în ciuda retragerii apei, nămolul terapeutic își păstrează proprietățile.

Reporter: L-ați mai văzut așa?

Turistă: "Nu, nu l-am mai văzut așa."

Turist: "Nu, nu. Așa secat, nu. Se vede până unde s-a retras apa."

Turist: "Acum nu prea arată bine"

Turistă: "Arată cum se vede. A secat, nămolul se distruge. Ar trebui ca cei de la Mediu să facă ceva."

Doinița Oprea, medic primar reumatologie-balneologie: "În fiecare an ne confruntăm cu perioade de secetă, dar, cu toate acestea, nămolul terapeutic din Lacul Techirghiol își conservă proprietățile specifice, fapt dovedit de feedbackul oferit de pacienții noștri."

Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol: "Aspectul, într-adevăr, nu este cel mai frumos din punct de vedere vizual, dar acesta este ciclul în care lacul, vara, din cauza secetei, scade, iar în timpul ploilor crește.

Pe partea de salubrizare, într-adevăr, aici mai trebuie puțin lucrat, dar, împreună cu cei de la Apele Române, pentru că ei sunt administratorii acestor arii protejate, probabil că ar trebui să acorde mai multă atenție acestei zone."