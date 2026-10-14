Imagini în timp real din teren: Polițiștii locali din Sectorul 1 vor purta bodycamuri cu transmisiune live. "Sunt 130 de camere"

Polițiștii locali din Sectorul 1 vor purta bodycamuri cu transmisiune live. "Sunt 130 de camere. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Polițiștii locali din Sectorul 1 al Bucureştiului vor purta camere de tip bodycam în cadrul intervențiilor. Dispozitivele transmit imagini în timp real către dispecerat și înregistrează activitatea agenților. Înregistrările vor fi păstrate timp de șase luni și vor putea fi folosite pentru clarificarea reclamațiilor sau ca probe, în condițiile legii. Primăria Sectorului 1 spune că sistemul îi protejează atât pe cetățeni, cât și pe polițiști. "Sunt 130 de camere, suficiente pentru toate turele pe care le avem în Sectorul 1", a transmis George Tuţă, primarul Sectorului 1 al Capitalei.

Polițiștii locali din Sectorul 1 al Capitalei au fost dotați cu 130 de camere portabile foto-audio-video. Dispozitivele sunt preluate la începutul turei, cu ajutorul unor cartele asociate nominal fiecărui agent, și sunt predate la finalul programului. Dispozitivele transmit imagini în direct către dispecerat, unde operatorii pot urmări intervențiile în timp real.

"Sunt 130 de camere, suficiente pentru toate turele pe care le avem în Sectorul 1, și ele vor ajuta, pe de o parte, cetățenii să își demonstreze nevinovăția, dacă comportamentul polițistului local a fost abuziv, dar îi va proteja și pe polițiștii locali pentru a aplica sancțiunile corespunzătoare. Camera filmează întreaga activitate a polițistului local și nicidecum nu monitorizează cetățenii", a declarat George Tuţă, primarul Sectorului 1 al Bucureştiului.

Personalul din dispecerat poate, astfel, sa urmăreasca situațiile din teren și să coordoneze mai eficient echipajele. Accesul la arhiva înregistrărilor este limitat la personalul desemnat.

"Ce este nou la aceste bodycamuri: sistemul de live streaming. Ele permit operatorilor noștri din dispecerat să vizualizeze în timp real imaginile din teren și, atunci, obiectivitatea Poliției Locale crește.

Evident că acestea se și înregistrează prin intermediul sistemului de andocare. Sunt păstrate, conform legii, timp de 6 luni, cu respectarea regulamentului GDPR, într-un software special destinat", a explicat Mihaela Rădulescu, directorul general al Poliţiei Locale Sector 1.

Camerele portabile se adaugă sistemului de supraveghere video existent în sector. Potrivit Primăriei Sectorului 1 al Capitalei, peste 1.700 de camere fixe monitorizează mai mult de 100 de intersecții, locurile de joacă și parcurile.