Universitatea de Vest a lansat conferinţele "Voces pro Libertate". Lidera opoziției din Belarus, printre invitaţi

2 minute de citit Publicat la 17:09 07 Noi 2026 Modificat la 17:10 07 Noi 2026

Salomé Zourabichvili, fosta președintă a Georgiei, şi, Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției din Belarus, printre invitaţii de la UVT. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un mesaj despre libertate, democrație și rezistență în fața autoritarismului vine de la Timișoara. Fosta președintă a Georgiei, Salomé Zourabichvili, a primit titlul de Doctor Honoris Causa "In Nomine Libertatis". Universitatea de Vest din Timișoara a adus în prim-plan una dintre cele mai puternice voci proeuropene din regiune, într-un moment în care viitorul democrației europene este pus la încercare. Și asta nu e tot: Universitatea de Vest a lansat prima conferință din seria "Voces Pro Libertate", un demers prin care aduce în fața comunității personalități din țări, culturi și domenii diferite, unite prin refuzul de a accepta nedreptatea, dar și prin contribuția lor la apărarea libertății.

Aula Magna de la Universitatea de Vest din Timișoara a devenit scena unui dialog despre viitorul democrației europene. Fosta președintă a Georgiei, Salomé Zourabichvili, a primit din partea Universității de Vest titlul de Doctor Honoris Causa "In Nomine Libertatis" – o distincție acordată pentru implicarea sa în apărarea libertății, a drepturilor fundamentale și a valorilor democratice.

Prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Georgiei a susținut constant apropierea țării sale de Uniunea Europeană și NATO și s-a poziționat ferm împotriva tendințelor autoritare.

"Vă mulțumesc foarte mult! Sunt foarte fericită, sunt foarte onorată să fiu aici, în fața dumneavoastră. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, cred, v-ați născut după 1989. Sunteți generația care construiește – și a construit deja – o nouă Europă. Sunteți o generație care nu a cunoscut comunismul. Dorința noastră, a tuturor, este ca voi să nu mai aflați niciodată ce înseamnă acesta", a declarat Salomé Zourabichvili, fosta președintă a Georgiei, în timpul discursului.

Ceremonia a fost urmată de un dialog despre presiunile asupra democrațiilor, amenințările autoritarismului și responsabilitatea apărarii libertatii.

"Avem onoarea ca fosta președintă a Georgiei să fie la Timișoara, să dea un semnal puternic prin prezența domniei sale și inaugurăm o nouă categorie a titlului Doctor Honoris Causa – voci ale libertății, pentru ca aceste voci au fost auzite în întreaga lume și faptele lor au fost urmate", a transmis Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, în timpul declaraţiilor.

Universitatea de Vest din Timișoara duce mai departe istoria Timișoarei spiritul Revoluției din decembrie 1989.

"La Timișoara, inaugurăm o nouă serie a conferințelor Universității de Vest din Timișoara, intitulată «Voci, în numele libertății» și prima noastră invitată este o mare personalitate a luptei pentru democrație", a mai precizat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Prima care a deschis seria conferințelor a fost Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției din Belarus. Aceasta a candidat la alegerile prezidențiale din 2020 și a devenit un simbol al luptei împotriva regimului lui Aleksandr Lukaşenko.

"Vreau doar să atrag atenția asupra faptului că democrația este în declin în prezent, iar cei care se bucură de ea în fiecare zi trebuie să o prețuiască și să o protejeze zilnic, deoarece este atât de ușor să pierzi ceea ce ai, dar atât de greu să recuperezi acel lucru", a menţionat Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției belaruse și activistă public

Pe 18 decembrie, UVT și Societatea Timișoara vor organiza o nouă conferință dedicată împlinirii a 20 de ani de la condamnarea regimului comunist de către Parlamentul României.