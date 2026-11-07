Reacția ministrului apărării după ce o femeie a fost atacată cu cuțitul de soțul ei, cadru militar activ, în Caracal

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a reacționat în cazul femeii din Caracal atacate cu un cuțit pe stradă de soțul său, cadru militar activ, el afirmând că a solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea MApN și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs actul de violență.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ. Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor.

Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană.

Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României. Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență”, a transmis, sâmbătă, ministrul pe Facebook.

El a declarat că protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate autoritățile statului.

„Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului. Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”, a spus Oprea.

O femeie în vârstă de 34 de ani, din municipiul Caracal, a fost transportată la spital după ce ar fi fost înjunghiată pe stradă, vineri seara, de un bărbat în vârstă de 44 de ani, împotriva căruia avea ordin de protecție, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul și femeia agresată ar fi în proces de divorț.

„La data de 6 noiembrie, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de către un bărbat, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei, din municipiul Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei. La fața locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliției Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum și persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Femeia avea ordin de protecție împotriva bărbatului începând din 4 octombrie, când a sesizat polițiștii că acesta ar fi amenințat-o cu acte de violență. Polițiștii au emis atunci un ordin de protecție provizoriu, iar pe 8 octombrie instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.

Reprezentanții IPJ Olt mai precizează că femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, iar pe 2 noiembrie s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal, unde și-a retras plângerea formulată anterior cu privire la infracțiunea de amenințare.