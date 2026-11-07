UE îl refuză pe Trump și respinge „acordul mare și frumos” cu Putin care ar fi reconfigurat securitatea în Europa în favoarea Rusiei

5 minute de citit Publicat la 16:35 07 Noi 2026 Modificat la 16:35 07 Noi 2026

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Liderii europeni au respins categoric orice încercare a Statelor Unite și Rusiei de a modifica arhitectura de securitate a continentului fără participarea lor, după ce Donald Trump a sugerat că SUA s-ar putea apropia de încheierea unui acord amplu cu Rusia, care ar depăși problema Ucrainei și ar viza întreaga Europă, relatează Euronews.

Declarațiile făcute joi de Trump au provocat noi îngrijorări în rândul aliaților europeni ai Statelor Unite, care se tem că administrația americană s-ar putea îndrepta către un acord de securitate care să satisfacă revendicările formulate de multă vreme de dictatorul Vladimir Putin, în detrimentul intereselor europene.

Trump a descris posibilul acord drept unul „foarte mare”, care ar urma să vizeze nu doar Ucraina, ci „întreaga Europă”.

„Va fi ceva foarte mare. Va implica mai mult decât Ucraina și aș putea chiar să spun că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare și frumos și toată lumea va fi încântată”, a declarat Trump, fără să dea detalii.

Comentariile sale au venit după ce Jared Kushner, trimisul special și ginerele președintelui, a anunțat că Statele Unite lucrează la o arhitectură mai amplă de securitate europeană, menită să creeze condițiile pentru o pace durabilă.

Inițiativa a provocat imediat obiecții din partea oficialilor europeni, care insistă că mecanismele de securitate ale continentului sunt deja stabilite și nu pot fi renegociate fără participarea Europei.

„Avem deja o arhitectură europeană de securitate”, le-a declarat, vineri, jurnaliștilor, la Varșovia, șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Problema rămâne faptul că Rusia continuă să încalce tratatele pe care se bazează această arhitectură. NATO nu reprezenta o amenințare pentru Rusia în 2021 și nu reprezintă o amenințare nici în prezent. Putin nu are drept de veto asupra securității europene”.

Kallas a precizat, de asemenea, că Uniunea Europeană trebuie să participe la orice acord pentru ca acesta să poată fi pus în aplicare.

Poziția sa a fost susținută de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care a avertizat că orice acord privind Ucraina și viitorul Europei, încheiat fără participarea europenilor, ar fi atât inacceptabil din punct de vedere politic, cât și imposibil de pus în practică.

„Un acord privind viitorul Ucrainei și al Europei, încheiat peste capetele noastre, nu ar fi doar o decizie neinspirată. Ar fi, de fapt, imposibil”, a declarat Sikorski.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Rusia nu poate fi considerată un garant al securității europene și că prioritatea trebuie să fie protejarea Europei împotriva agresiunii ruse, nu negocierea unor sfere de influență cu Kremlinul.

„Trebuie să discutăm despre cum să ne protejăm de Rusia, nu să discutăm cu rușii despre sfere de influență în Europa”, a declarat Sibiha.

După o întâlnire cu Kaja Kallas la Varșovia, șeful diplomației ucrainene a repetat poziția Ucrainei, insistând că nici viitorul său, nici securitatea Europei nu pot fi decise fără participarea directă a ambelor părți.

Statele Unite încearcă să negocieze un acord de securitate mai amplu

Disputa diplomatică vine în timp ce administrația Trump își intensifică eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar reprezentanții americani se pregătesc pentru reluarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi.

După mai multe luni în care eforturile diplomatice au înregistrat puține progrese, Statele Unite au intensificat contactele cu ambele părți, încercând să stabilească un cadru care să permită încheierea unui acord de pace durabil.

La începutul acestei săptămâni, reprezentanții americani au purtat două zile de discuții la Bruxelles cu oficiali ai NATO, ai Uniunii Europene și ai principalelor puteri europene.

Întâlnirile s-au concentrat asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și asupra viitorului mecanismelor de securitate europene.

Kushner, care a participat la discuții prin videoconferință, a prezentat ulterior intenția americanilor de a dezvolta un cadru mai amplu.

Într-o declarație publicată pe Twitter, el a precizat că Statele Unite lucrează la identificarea unor soluții concrete pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale tuturor părților și pentru a pune bazele unei păci durabile.

Propunerea americană reflectă încercarea de a lega securitatea Ucrainei după război de relațiile mai ample dintre Rusia și Occident.

Totuși, formulările folosite au reaprins îngrijorările europenilor privind ambițiile Rusiei de a modifica ordinea de securitate stabilită după încheierea Războiului Rece.

Înainte de invadarea Ucrainei, în februarie 2022, Rusia a adresat NATO un ultimatum prin care cerea schimbări fundamentale ale mecanismelor de securitate din Europa. Printre revendicările Rusiei se număra retragerea forțelor NATO din țările care au aderat la Alianță după 1997. NATO a respins aceste cereri, susținând că statele suverane au dreptul să își stabilească propriile politici și aranjamente de securitate.

Europa cere să participe la negocieri

Pentru europeni, problema centrală nu este doar dacă administrația Trump poate negocia încheierea războiului, ci și dacă deciziile care afectează securitatea întregului continent pot fi luate fără participarea directă a țărilor vizate.

Europa a cerut în repetate rânduri un rol mai important în inițiativa diplomatică condusă de Statele Unite, mai ales în condițiile în care discuțiile se extind tot mai mult dincolo de situația militară din Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat, vineri, că mai sunt necesare eforturi considerabile înainte de încheierea unui acord de pace și a insistat că Uniunea Europeană își va decide singură problemele de securitate.

NATO a repetat, la rândul său, că aliații Ucrainei depun eforturi pentru încheierea „justă și durabilă” a conflictului.

Kushner a încercat să îi asigure pe partenerii europeni că nu vor fi excluși din procesul diplomatic mai amplu.

El a declarat că guvernul american intenționează să se consulte îndeaproape cu aceștia în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi și, dacă vor fi înregistrate progrese, să treacă la un format multilateral mai amplu, care să includă participarea directă a europenilor.

Negocierile de la Abu Dhabi, un test important

Discuțiile planificate la Abu Dhabi vor reprezenta un test important pentru capacitatea lui Trump de a reconcilia revendicările divergente ale Ucrainei, Rusiei și aliaților europeni ai Statelor Unite.

SUA încearcă să elaboreze propuneri care să permită încetarea luptelor și, în același timp, stabilirea unor mecanisme de securitate capabile să prevină izbucnirea unui nou război. Pozițiile fundamentale ale părților rămân, însă, foarte îndepărtate.

Ucraina dorește garanții credibile împotriva unei viitoare agresiuni ruse, în timp ce Rusia cere de multă vreme restricții asupra prezenței și influenței NATO în Europa de Est.

Guvernele europene sunt hotărâte să împiedice încheierea oricărui acord care ar recompensa agresiunea militară rusă sau ar submina suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia de a-și decide singură viitorul politic și securitatea.

Eforturile administrației americane de a negocia cu Rusia un cadru mai amplu de securitate europeană se vor lovi de opoziția fermă a Europei față de orice acord care ar putea slăbi NATO, compromite tratatele și mecanismele de securitate existente sau limita suveranitatea statelor europene.

Reacțiile de la Varșovia, Bruxelles și Kiev demonstrează că orice acord negociat în principal între Statele Unite și Rusia s-ar confrunta cu o rezistență considerabilă.