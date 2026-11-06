Trump spune că el și Putin sunt aproape de un acord privind Ucraina și „întreaga Europă”: „Va fi un acord mare și frumos”

6 minute de citit Publicat la 10:43 06 Noi 2026 Modificat la 10:43 06 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un "acord mare şi frumos" privind Ucraina, care ar putea afecta întreaga Europă. El a făcut anunțul după o întâlnire cu șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimisul prezidențial special, Kirill Dmitriev, informează The Moscow Times.

"Nu vă pot spune exact ce am discutat. Dar vă spun doar: va fi o înțelegere, va fi o afacere mare. Va fi o înțelegere foarte mare. Nu va afecta doar Ucraina. Aș spune chiar că ar putea afecta întreaga Europă. Va fi o înțelegere mare și frumoasă și toată lumea va fi absolut încântată”, a declarat Trump la Casa Albă.

Președintele american a menționat că nu s-a întâlnit cu reprezentanții delegației ucrainene, care erau şi ei prezenţi la Washington la momentul respectiv. Dmitriev și David Arakhamia, șeful facțiunii „Slujitorii Poporului” din Rada Supremă a Ucrainei, au fost invitați la o întâlnire cu prima doamnă a SUA, Melania Trump, unde au discutat despre operațiunea umanitară de la Oleshky. Trump le-a spus, de asemenea, reporterilor că el crede că SUA sunt „foarte aproape” de a rezolva problema dintre Rusia și Ucraina.

Vor fi negocieri de pace la Abu Dhabi

Anterior, ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, a anunțat că Washingtonul a purtat discuții „productive și substanțiale” cu Ucraina, NATO și partenerii europeni privind garanțiile de securitate pentru Kiev și arhitectura de securitate europeană. De asemenea, el a declarat că SUA lucrează cu Ucraina și Rusia la „propuneri serioase” care ar face ca discuțiile trilaterale să fie „cât mai substanțiale și productive posibil”.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a anunțat o nouă rundă de discuții mediate de SUA între Rusia și Ucraina, programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Kremlinul a anunțat că delegația rusă la această întâlnire va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, care a fost descris ca fiind un „intransigent”. În iunie anul trecut, după o întâlnire cu partea ucraineană în Turcia, acesta a declarat că, pentru a pune capăt războiului, Ucraina trebuie să accepte termenii Moscovei și să abandoneze integrarea cu Occidentul și a afirmat că Rusia este pregătită să lupte „atâta timp cât este nevoie”.

Jared Kushner anunţă 5 obiective pentru securitatea în Europa

Într-o postare pe X, Jared Kushner a anunţat 5 obiective pentru securitatea în Europa.

"Președintele Trump a inițiat astăzi o discuție importantă cu mai mulți lideri europeni despre necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai cuprinzătoare, care să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă.

Pornind de la rolul său de lider și de la eforturile substanțiale depuse în această săptămână la Bruxelles, împreună cu Ucraina, NATO și partenerii noștri europeni, eu și @SEPeaceMissions dorim să prezentăm câteva dintre obiectivele care stau la baza discuțiilor noastre în curs.

De mai bine de 30 de ani, Europa și Rusia încearcă, cu dificultate, să stabilească un cadru de securitate sustenabil. Decenii de neîncredere, preocupări de securitate divergente și consecințele devastatoare ale acestui război transformă acest demers într-o provocare extrem de dificilă, dar esențială pentru o pace de durată.

Obiectivul nostru este să dezvoltăm mecanisme practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil.

Urmărim cinci obiective principale: consultări permanente în materie de securitate, canale de comunicare fiabile pentru situații de criză, o mai mare transparență militară, măsuri reciproce de reducere a riscurilor de escaladare și un cadru solid pentru securitatea și stabilitatea pe termen lung a Europei", a scris Kushner.

Acesta a notat că fiecare ţară îşi va păstra autoritatea asupra propriei securități şi că Rusia va fi implicată în negocierile pentru pace.

"Orice astfel de mecanism trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și autonomia decizională a fiecărei națiuni. Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și a alianțelor sale, iar nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia. NATO va rămâne pilonul central al apărării colective europene, iar această inițiativă se va baza pe instituțiile și angajamentele deja existente.

Vom continua consultările, în cadrul formatului „Shell Bay”, cu Ucraina, NATO, UE și partenerii noștri europeni, extinzând dialogul pentru a ne asigura că toate perspectivele și ideile relevante sunt luate în considerare. De asemenea, vom implica Rusia în cadrul negocierilor de pace.

Săptămâna viitoare, la Abu Dhabi, Statele Unite vor participa la primele discuții trilaterale de pace cu Ucraina și Rusia de după luna februarie. Toate părțile sunt profund implicate în pregătirea unor negocieri substanțiale și productive. Ne vom consulta îndeaproape cu partenerii noștri europeni pe marginea acestor discuții și, dacă se vor înregistra progrese, vizăm trecerea la un format multilateral mai larg, cu participarea lor directă.

Aceste idei sunt într-o continuă evoluție și salutăm orice contribuție bine fundamentată. Crearea unei structuri adecvate va fi esențială pentru a pune capăt acestui război și pentru a face tranziția de la conflict către condiții care să permită o pace durabilă.

Este o muncă dificilă, care necesită o atenție minuțioasă la detalii. Nu există soluții simple. Însă oportunitatea de a contribui la încheierea acestui război devastator și de a pune bazele unei Europe mai pașnice, mai sigure și mai prospere pentru generațiile viitoare transformă acest demers într-o provocare care merită pe deplin asumată.

Vom urmări evoluția acestor discuții și vom continua să lucrăm intens cu toate părțile implicate, în vederea realizării obiectivului președintelui Trump: o pace cuprinzătoare și durabilă".