Trump spune că el și Putin sunt aproape de un acord privind Ucraina și „întreaga Europă”: „Va fi un acord mare și frumos”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un "acord mare şi frumos" privind Ucraina, care ar putea afecta întreaga Europă. El a făcut anunțul după o întâlnire cu șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimisul prezidențial special, Kirill Dmitriev, informează The Moscow Times.
"Nu vă pot spune exact ce am discutat. Dar vă spun doar: va fi o înțelegere, va fi o afacere mare. Va fi o înțelegere foarte mare. Nu va afecta doar Ucraina. Aș spune chiar că ar putea afecta întreaga Europă. Va fi o înțelegere mare și frumoasă și toată lumea va fi absolut încântată”, a declarat Trump la Casa Albă.
Președintele american a menționat că nu s-a întâlnit cu reprezentanții delegației ucrainene, care erau şi ei prezenţi la Washington la momentul respectiv. Dmitriev și David Arakhamia, șeful facțiunii „Slujitorii Poporului” din Rada Supremă a Ucrainei, au fost invitați la o întâlnire cu prima doamnă a SUA, Melania Trump, unde au discutat despre operațiunea umanitară de la Oleshky. Trump le-a spus, de asemenea, reporterilor că el crede că SUA sunt „foarte aproape” de a rezolva problema dintre Rusia și Ucraina.
Vor fi negocieri de pace la Abu Dhabi
Anterior, ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, a anunțat că Washingtonul a purtat discuții „productive și substanțiale” cu Ucraina, NATO și partenerii europeni privind garanțiile de securitate pentru Kiev și arhitectura de securitate europeană. De asemenea, el a declarat că SUA lucrează cu Ucraina și Rusia la „propuneri serioase” care ar face ca discuțiile trilaterale să fie „cât mai substanțiale și productive posibil”.
Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a anunțat o nouă rundă de discuții mediate de SUA între Rusia și Ucraina, programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.
Kremlinul a anunțat că delegația rusă la această întâlnire va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, care a fost descris ca fiind un „intransigent”. În iunie anul trecut, după o întâlnire cu partea ucraineană în Turcia, acesta a declarat că, pentru a pune capăt războiului, Ucraina trebuie să accepte termenii Moscovei și să abandoneze integrarea cu Occidentul și a afirmat că Rusia este pregătită să lupte „atâta timp cât este nevoie”.
Jared Kushner anunţă 5 obiective pentru securitatea în Europa
Într-o postare pe X, Jared Kushner a anunţat 5 obiective pentru securitatea în Europa.
"Președintele Trump a inițiat astăzi o discuție importantă cu mai mulți lideri europeni despre necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai cuprinzătoare, care să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă.
Pornind de la rolul său de lider și de la eforturile substanțiale depuse în această săptămână la Bruxelles, împreună cu Ucraina, NATO și partenerii noștri europeni, eu și @SEPeaceMissions dorim să prezentăm câteva dintre obiectivele care stau la baza discuțiilor noastre în curs.
De mai bine de 30 de ani, Europa și Rusia încearcă, cu dificultate, să stabilească un cadru de securitate sustenabil. Decenii de neîncredere, preocupări de securitate divergente și consecințele devastatoare ale acestui război transformă acest demers într-o provocare extrem de dificilă, dar esențială pentru o pace de durată.
Obiectivul nostru este să dezvoltăm mecanisme practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil.
Urmărim cinci obiective principale: consultări permanente în materie de securitate, canale de comunicare fiabile pentru situații de criză, o mai mare transparență militară, măsuri reciproce de reducere a riscurilor de escaladare și un cadru solid pentru securitatea și stabilitatea pe termen lung a Europei", a scris Kushner.
Acesta a notat că fiecare ţară îşi va păstra autoritatea asupra propriei securități şi că Rusia va fi implicată în negocierile pentru pace.
"Orice astfel de mecanism trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și autonomia decizională a fiecărei națiuni. Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și a alianțelor sale, iar nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia. NATO va rămâne pilonul central al apărării colective europene, iar această inițiativă se va baza pe instituțiile și angajamentele deja existente.
Vom continua consultările, în cadrul formatului „Shell Bay”, cu Ucraina, NATO, UE și partenerii noștri europeni, extinzând dialogul pentru a ne asigura că toate perspectivele și ideile relevante sunt luate în considerare. De asemenea, vom implica Rusia în cadrul negocierilor de pace.
Săptămâna viitoare, la Abu Dhabi, Statele Unite vor participa la primele discuții trilaterale de pace cu Ucraina și Rusia de după luna februarie. Toate părțile sunt profund implicate în pregătirea unor negocieri substanțiale și productive. Ne vom consulta îndeaproape cu partenerii noștri europeni pe marginea acestor discuții și, dacă se vor înregistra progrese, vizăm trecerea la un format multilateral mai larg, cu participarea lor directă.
Aceste idei sunt într-o continuă evoluție și salutăm orice contribuție bine fundamentată. Crearea unei structuri adecvate va fi esențială pentru a pune capăt acestui război și pentru a face tranziția de la conflict către condiții care să permită o pace durabilă.
Este o muncă dificilă, care necesită o atenție minuțioasă la detalii. Nu există soluții simple. Însă oportunitatea de a contribui la încheierea acestui război devastator și de a pune bazele unei Europe mai pașnice, mai sigure și mai prospere pentru generațiile viitoare transformă acest demers într-o provocare care merită pe deplin asumată.
Vom urmări evoluția acestor discuții și vom continua să lucrăm intens cu toate părțile implicate, în vederea realizării obiectivului președintelui Trump: o pace cuprinzătoare și durabilă".
President Trump today advanced an important discussion with several European leaders about the need for a broader European security architecture that can help establish the conditions for lasting peace. Building on his leadership and the substantive work undertaken this week in Brussels with Ukraine, NATO, and our European partners, @SEPeaceMissions and I wanted to share some of the objectives guiding our ongoing discussions. For more than 30 years, Europe and Russia have struggled to establish a sustainable security framework. Decades of mistrust, competing security concerns, and the devastating consequences of this war make this an extraordinarily difficult challenge, but one that is essential to lasting peace. Our objective is to develop practical arrangements that address the security concerns of all sides, reduce the risk of future conflict, and create a more stable and predictable security environment. We are exploring five principal goals: permanent security consultations, reliable crisis communications, greater military transparency, reciprocal measures to reduce escalation risks, and an enduring framework for long-term European security and stability. Any arrangements must fully respect the sovereignty, territorial integrity, and independent decision-making of every nation. Each country will retain authority over its own security and alliances, and no country would have a veto over another’s sovereign choices. NATO will remain central to European collective defense, and this initiative would build upon existing institutions and commitments. We will continue consultations through the Shell Bay format with Ukraine, NATO, the EU, and our European partners, expanding engagement to ensure that all relevant perspectives and ideas are considered. We will also engage Russia as part of the peace negotiations. Next week in Abu Dhabi, the United States will convene the first trilateral peace discussions with Ukraine and Russia since February. All parties remain intensely engaged in preparing for substantive and productive negotiations. We will consult closely with our European partners on the sidelines and, if progress is made, aim to move toward a broader multilateral format with their direct participation. These ideas continue to evolve, and we welcome thoughtful input. Creating the right structure will be critical to ending this war and transitioning from conflict toward conditions that make possible a durable peace. This is difficult, detailed work. There are no easy solutions. But the opportunity to help end this devastating war and build a foundation for a more peaceful, secure, and prosperous Europe for generations to come makes it a challenge well worth undertaking. We will see how these discussions develop and continue working intensively with all parties toward President Trump’s objective of a comprehensive and lasting peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 6, 2026