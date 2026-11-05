Melania Trump va găzdui la Casa Albă o întâlnire între emisari din Ucraina şi Rusia, înaintea negocierilor pentru pace de la Abu Dhabi

2 minute de citit Publicat la 13:36 05 Noi 2026 Modificat la 13:36 05 Noi 2026

Melania Trump va găzdui la Casa Albă o întâlnire între emisari din Ucraina şi Rusia. Foto: Getty Images

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, va primi, joi, la Casa Albă, oficiali din Moscova și Kiev, înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi care vizează încheierea războiului din Ucraina. „Prima Doamnă Melania Trump îi va aduce personal împreună la Casa Albă pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei, două națiuni aflate în plin război”, a transmis anterior biroul acesteia într-un comunicat preluat de Euronews.

Miercuri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a acordat primei doamne o distincție națională pentru rolul său în negocierea unui armistițiu parțial care a permis evacuarea civililor dintr-un oraș ocupat de Rusia, informează Euronews.

Consilierul Moscovei pentru cooperare economică internațională, Kirill Dmitriev, și avocatul poporului pentru drepturile omului, Iana Lantratova, plănuiesc să se întâlnească joi cu Melania Trump, „cu condiția ca toate aspectele logistice să fie puse la punct”, a relatat miercuri agenția de presă rusă de stat TASS, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Avocatul poporului pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a anunțat că se va întâlni, de asemenea, cu Melania Trump la Washington.

„Mă îndrept spre Washington. Urmează întâlniri importante. Dar, cât timp sunt pe drum, vreau să vă întreb ceva: dacă ați putea transmite un singur mesaj Primei Doamne a SUA, Melania Trump, ce i-ați spune?” a scris Lubineț miercuri, pe Facebook.

„Prima Doamnă Melania Trump îi va aduce personal împreună la Casa Albă pe reprezentanții Rusiei și ai Ucrainei, două națiuni aflate în plin război”, a transmis anterior biroul acesteia într-un comunicat.

Întâlnirea are loc după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a purtat discuții „foarte detaliate, cu o durată de o oră și jumătate”, cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, înaintea reuniunii de săptămâna viitoare de la Abu Dhabi – primele discuții la care participă toate cele trei părți, după cele din luna februarie.

O rară încetare a ostilităților

Mai devreme, miercuri, Zelenski i-a conferit Primei Doamne o distincție națională pentru rolul său în medierea unei încetări parțiale a focului, care a permis evacuarea civililor dintr-un oraș aflat sub ocupație rusă.

„Se conferă Ordinul Prințesei Olga, clasa I, Melaniei Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”, se arată într-un decret publicat pe site-ul președinției ucrainene.

În text este menționată „contribuția sa personală semnificativă la sprijinul umanitar pentru Ucraina, precum și activitatea sa intensă în domeniul drepturilor omului și al acțiunilor caritabile”.

„Doamna Trump a inițiat, pe cont propriu, demersuri” pentru a obține „o încetare a focului în Oleșki și în regiunea Herson din împrejurimi”, a precizat biroul acesteia într-un comunicat.

Melania Trump a obţinut evacuarea civililor din Oleșki

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a anunțat luna trecută un armistițiu localizat între forțele ucrainene și cele ruse, pentru a le permite locuitorilor din Oleșki, de pe frontul de sud, să plece, după ce aceștia s-au confruntat săptămâni la rând cu o lipsă acută de alimente și medicamente.

Această încetare rară a ostilităților, respectată de ambele părți, a permis deminarea drumurilor și plecarea locuitorilor, fie spre Ucraina, fie spre Rusia.

„Această realizare marchează o inițiativă diplomatică fără precedent din partea unei Prime Doamne a Statelor Unite”, se arată într-un comunicat al biroului său, publicat marți.

De asemenea, Prima Doamnă s-a implicat în eforturile de a facilita întoarcerea copiilor ucraineni duși în Rusia.