FT: Panică în UE - Trump ar putea negocia un acord cu Putin care va submina NATO și va reface sfera de influență a Rusiei în Europa

6 minute de citit Publicat la 20:07 06 Noi 2026 Modificat la 20:13 06 Noi 2026

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Oficialii europeni se tem că Washingtonul ar putea încheia un acord separat cu Moscova, pe fondul negocierilor de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, înțelegere care ar putea provoca subminarea NATO și restaurarea sferei de influență a Rusiei în Europa, infomează Financial Times (FT).

Liderii capitalelor europene și-au exprimat îngrijorarea față de declarațiile, venite din partea administrației Trump, referitoare la stabilirea unui nou „cadru” pentru securitatea europeană, cu Rusia, ca parte a unui viitor acord de pace în Ucraina.

Donald Trump s-a întâlnit cu Kirill Dmitriev, un înalt oficial rus și unul dintre emisarii președintelui Vladimir Putin pentru negocieri, la Casa Albă joi seara.

„Va exista un acord. Va fi un acord mare și va implica mai mult decât Ucraina”, le-a spus Trump jurnaliștilor ulterior. „Va implica mai mult decât Ucraina și aș putea chiar să spun că ar putea implica întreaga Europă”.

Ulterior anunțului lui Trump, Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, a scris pe rețeaua X mai târziu că Washingtonul caută să „dezvolte aranjamente practice care să abordeze preocupările de securitate ale tuturor părților”, inclusiv „un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea pe termen lung a Europei”.

President Trump today advanced an important discussion with several European leaders about the need for a broader European security architecture that can help establish the conditions for lasting peace. Building on his leadership and the substantive work undertaken this week in Brussels with Ukraine, NATO, and our European partners, @SEPeaceMissions and I wanted to share some of the objectives guiding our ongoing discussions. For more than 30 years, Europe and Russia have struggled to establish a sustainable security framework. Decades of mistrust, competing security concerns, and the devastating consequences of this war make this an extraordinarily difficult challenge, but one that is essential to lasting peace. Our objective is to develop practical arrangements that address the security concerns of all sides, reduce the risk of future conflict, and create a more stable and predictable security environment. We are exploring five principal goals: permanent security consultations, reliable crisis communications, greater military transparency, reciprocal measures to reduce escalation risks, and an enduring framework for long-term European security and stability. Any arrangements must fully respect the sovereignty, territorial integrity, and independent decision-making of every nation. Each country will retain authority over its own security and alliances, and no country would have a veto over another’s sovereign choices. NATO will remain central to European collective defense, and this initiative would build upon existing institutions and commitments. We will continue consultations through the Shell Bay format with Ukraine, NATO, the EU, and our European partners, expanding engagement to ensure that all relevant perspectives and ideas are considered. We will also engage Russia as part of the peace negotiations. Next week in Abu Dhabi, the United States will convene the first trilateral peace discussions with Ukraine and Russia since February. All parties remain intensely engaged in preparing for substantive and productive negotiations. We will consult closely with our European partners on the sidelines and, if progress is made, aim to move toward a broader multilateral format with their direct participation. These ideas continue to evolve, and we welcome thoughtful input. Creating the right structure will be critical to ending this war and transitioning from conflict toward conditions that make possible a durable peace. This is difficult, detailed work. There are no easy solutions. But the opportunity to help end this devastating war and build a foundation for a more peaceful, secure, and prosperous Europe for generations to come makes it a challenge well worth undertaking. We will see how these discussions develop and continue working intensively with all parties toward President Trump’s objective of a comprehensive and lasting peace. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 6, 2026

Un oficial european a descris pentru FT, sub anonimat, mesajul lui Kushner drept „o surpriză totală”. „Nu vor exista negocieri simultane privind securitatea europeană până când războiul (împotriva Ucrainei) nu se va încheia. În plus, știm ce înțeleg rușii prin asta și nu se va întâmpla”.

Liderii europeni se opun ideii de a folosi pretextul discuțiilor pentru ajungerea la un acord de pace în Ucraina pentru a negocia o nouă arhitectură de securitate în Europa. Guvernele europene sunt îngrijorate de ideea că Moscova ar putea să încerce să-și reafirme sfera de influență și să submineze suveranitatea vecinilor săi din NATO. De asemenea, liderii UE se tem că administrația Trump ar putea să încheie un acord cu Rusia pe seama securității europene.

„Este responsabilitatea Uniunii Europene să decidă asupra problemelor care îi afectează securitatea”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Ce înseamnă „garanții de securitate pentru Rusia”

„Nu s-a vorbit absolut deloc despre viitorul NATO și toată lumea este de acord că orice schimbare a NATO sau reducere a prezenței sale (în Europa) este exclusă”, a adăugat oficialul european citat de FT.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut săptămâna trecută pentru prima dată că „răspunsurile la întrebările pe care le ridică Rusia” despre propria sa securitate ar putea face parte dintr-o înțelegere de pace, dar doar cu „implicarea Europei”.

Garanțiile de securitate pentru Rusia „înseamnă schimbarea cadrului de securitate în Europa și în lume”, a declarat Zelenski reporterilor, adăugând că orice recul al NATO ar fi „un semn de slăbiciune pentru alianță”.

Kushner și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și-au intensificat eforturile de a găsi puncte comune de vedere cu Kievul, Moscova și cu anumite capitale europene înainte de discuțiile planificate între negociatorii SUA, ruși și ucraineni din Abu Dhabi, programate săptămâna viitoare. Ei au prezentat, de asemenea, o serie de posibile acorduri economice și de investiții care ar putea fi realizate între SUA și Rusia.

Mesajul lui Putin: „Voi distruge toată infrastructura (Ucrainei) până când vă veți pune de acord"

Un al doilea oficial european a declarat, tot sub anonimat, pentru FT, că recentele comentarii ale oficialilor SUA despre implicarea Europei într-o negociere mai amplă cu Rusia privind arhitectura de securitate a continentului erau menite să arate că există progres înainte de discuțiile din Abu Dhabi.

Dar două persoane implicate în eforturile desfășurate, pe canale neoficiale, pentru încheirea războiului, au spus că era puțin probabil ca discuțiile de la Abu Dhabi să ducă la un armistițiu semnificativ, deoarece Putin era concentrat pe recâștigarea avantajului printr-o campanie brutală de iarnă de atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Moscova a văzut schimbarea discuției de la probleme teritoriale la garanții de securitate ca pe o modalitate de a prelungi discuțiile, în timp ce slăbea poziția militară a Ucrainei, a spus unul dintre oficialii citați de FT.

Președintele rus își vede atacurile aeriene ca pe un răspuns la atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor comerciale din Rusia în această vară și dă vina pe Kiev pentru prăbușirea armistițiilor anterioare, conform declarațiilor unei alte persoane.

„Voi distruge toată infrastructura voastră până când vă veți pune de acord", a spus a doua persoană, parafrazându-l pe Putin. „Până anul viitor, Ucraina nu va mai avea nicio infrastructură. Toate podurile, porturile, căile ferate, infrastructura energetică, centralele... vor fi distruse”.

Putin a cerut Ucrainei să predea partea rămasă a regiunii estice Donbas ca o condiție prealabilă pentru un armistițiu. El se aștepta la concesii teritoriale suplimentare din partea Ucrainei în schimbul oricăror garanții de securitate oferite de NATO.

Capitalele europene au încercat să aibă o implicare mai mare în discuțiile conduse de SUA, care au avut progrese sumare de la revenirea lui Trump la putere acum aproape doi ani, dar sunt divizate cu privire la modul de a proceda sau cine ar trebui să le reprezinte.

Oficiali din Franța, Germania, Marea Britanie, NATO și UE au participat la discuții la Bruxelles în această săptămână cu oficiali americani și ucraineni, în timp ce liderii Finlandei și Norvegiei au avut un apel telefonic cu Putin săptămâna trecută. „Toate aceste negocieri sunt foarte neorganizate, haotice și imprevizibile,” a spus primul oficial european. Nu e ca și cum ar exista un document sau un draft de acord care să fie negociat”.