Record mondial omologat la Poienarii Burchii: 2.512 arbori au fost plantați simultan

Foto: Facebook/IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania.

Reprezentanții Guinness World Records au omologat, sâmbătă, un record mondial în județul Prahova, 2.512 arbori fiind plantați simultan în comuna Poienarii Burchii, sat Cărbunari. Primarul comunei, Ionuț Gheorghe, a declarat că recordul a fost omologat cu 2.512 puieți plantați simultan. La eveniment au fost prezenți ministra mediului, Natalia Intotero, ministrul apărării, Radu Oprea, și ministrul investițiilor și proiectelor europene, Mihai Ghigiu, precum și autorități locale și județene.

„Este mai mult decât un eveniment, este solidaritate pentru mediu, pentru sănătatea noastră, a tuturor, a românilor și a generațiilor viitoare, a copiilor României. Mă bucur să văd atât de mulți oameni pentru o cauză nobilă, aceea a viitorului. Pădurea Prieteniei înseamnă mai mult decât prietenie, înseamnă România, de aceea felicit organizatorul și vreau să mulțumesc autorităților locale, vreau să mulțumesc Romsilva pentru tot sprijinul și colegilor mei miniștri care astăzi au decis să se alăture și ei acestei campanii, domnului ministru Radu Oprea și domnului ministru Mihai Alexandru Ghigiu. (...) Pădurea Prieteniei va arăta că România poate să fie solidară pentru un mediu curat, pentru un mediu sănătos și pentru ca România să fie pe locul întâi în lume”, a declarat Intotero.

Evenimentul a fost pregătit pe parcursul a șase luni, conducerea Asociației Act for Tomorrow subliniind în acest context nevoia de păduri și de acțiuni de reîmpădurire.

„Ne pregătim de șase luni. Este un eveniment extraordinar pentru noi, pentru România și chiar pentru Europa. Avem nevoie mai mult ca oricând de păduri. Este un apel la nivel național, la nivel european, de a conserva ceea ce avem, de a găsi locurile care sunt degradate în România și în Europa pentru a le reîmpăduri. Avem resurse. Ãsta este un semnal de alarmă pe care îl tragem către autorități că nu avem terenuri atât de multe pe care ne-am dori să le identificăm. (...) Românii se mobilizează. Dacă le oferi posibilitatea, ei vin să facă voluntariat, se implică foarte mult, avem nevoie de optimism și de acțiuni pozitive mai mult ca oricând”, a afirmat președintele Asociației Act for Tomorrow, Andrei Coșuleanu.

În ceea ce privește organizarea evenimentului, el a menționat efortul deosebit pentru pregătirea terenului, mai ales în contextul ploilor din ultima perioadă, dar și achiziția a 3.000 de cazmale, care au fost aduse din Danemarca și alte țări, pentru că în România nu a existat stoc suficient.

Recordul mondial anterior a fost de 2.055 de participanți și a fost stabilit în India, în iulie 2025.

După încheierea momentului dedicat recordului mondial, participanții au continuat plantarea, obiectivul zilei fiind plantarea a 35.000 de puieți, care vor pune bazele unei noi păduri pentru comunitatea locală.

Pregătirea evenimentului a reunit peste 50 de companii, care au contribuit cu resurse, produse, servicii și echipe de voluntari.

Conform datelor comunicate anterior de Asociația Act for Tomorrow, inițiativei i s-au alăturat și comunitățile din cinci universități și trei licee silvice: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Silvic 'Dr. Nicolae Rucăreanu' din Brașov, Colegiul Silvic 'Theodor Pietraru' din Brănești și Liceul Tehnologic Silvic din Câmpina.

Organizatorii au pus la dispoziția voluntarilor uneltele și mănușile necesare, apă, gustări și o masă caldă, iar programul a inclus și momente de relaxare și socializare.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, fiind susținut de Ministerul Mediului.