Peste 4000 de români s-au înscris pentru marea plantare de copaci din Poienarii Burchii, ca să intre în Cartea Recordurilor

2 minute de citit Publicat la 17:54 06 Noi 2026 Modificat la 17:57 06 Noi 2026

Peste 4000 de români s-au înscris pentru marea plantare de copaci din Poienarii Burchii, ca să intre în Cartea Recordurilor. Sursa colaj foto: Facebook/Act for Tomorrow

Peste 4.000 de adulți și sute de minori sunt înscriși pentru a participa la marea plantare care va avea loc sâmbătă în comuna prahoveană Poienarii Burchii, în cadrul evenimentului "Pădurea Prieteniei", cu obiectivul de a stabili un nou record mondial de plantare simultană a arborilor, potrivit Agerpres. "Pentru validarea tentativei din România, fiecare participant trebuie să planteze corect cel puțin un arbore în intervalul de timp stabilit", a precizat Ministerul Mediului.

"Sunt înscriși 4.200 de adulți și circa 800 de minori. Nu ne așteptam la așa ceva! Sincer, chiar aveam emoții, noi am dat drumul la înscrieri acum două săptămâni și jumătate. Acum o săptămână și un pic ne temeam că nu strângem 2.500 ca să batem recordul celălalt și, dintr-o dată, a exploatat și am văzut un sprijin venit din absolut toate părțile. A fost o efervescență care ne-a ajutat", a declarat, vineri, pentru Agerpres, Andreea Petruț, reprezentanta Asociației Act for Tomorrow, unul dintre organizatorii evenimentului.

Recordul mondial actual este de 2.055 de participanți și a fost stabilit în India, în iulie 2025.

Potrivit sursei citate, la plantare va fi prezentă ministrul Mediului, Natalia Intotero, confirmând prezența și ministrul Educației, Sorin Costreie, ministrul Apărării, Radu Oprea, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu.

Cei care vor planta pentru validarea recordului trebuie să aibă peste 16 ani, iar puieții vor fi din speciile frasin, paltin, cireș, glădiță, a precizat Andreea Petruț.

"Pentru validarea tentativei din România, fiecare participant trebuie să planteze corect cel puțin un arbore în intervalul de timp stabilit. După încheierea tentativei de record mondial, participanții vor continua plantarea, obiectivul zilei fiind plantarea a 35.000 de puieți, care vor pune bazele unei noi păduri pentru comunitatea locală", a anunțat anterior Ministerul Mediului.

Pregătirea evenimentului reunește peste 50 de companii, care contribuie cu resurse, produse, servicii și echipe de voluntari. Sprijinul acestora acoperă activități precum transportul materialelor, pregătirea terenului și asigurarea echipamentelor și a mesei pentru participanți.

Inițiativei i se alătură și comunitățile din cinci universități și trei licee silvice: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Silvic 'Dr. Nicolae Rucăreanu' din Brașov, Colegiul Silvic 'Theodor Pietraru' din Brănești și Liceul Tehnologic Silvic din Câmpina, a informat anterior Asociația Act for Tomorrow.

Organizatorii vor pune la dispoziția voluntarilor uneltele și mănușile necesare, apă, gustări și o masă caldă, iar programul va include și momente de relaxare și socializare.

Evenimentul este organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, fiind susținut de Ministerul Mediului.