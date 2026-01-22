Încă un curier agresat: un șofer a șicanat în trafic un livrator și a încercat să-l lovească cu mașina. Momentul a fost filmat

Ulterior, șoferul mașinii a fost identificat de polițiști, amendat și lăsat fără permis de conducere pentru 30 de zile. Foto: captură imagini BZI.RO

Un curier din Iași, de origine nepaleză, potrivit presei locale, a fost șicanat în trafic și aproape lovit cu mașina de un șofer. Totul a fost surprins de camera de filmare a unei maşini aflată în spatele cele doi. După ce a încercat să-l lovească cu mașina, iar livratorul s-a salvat intrând pe contrasens, șoferul a demarat în trombă. Individul a fost prins câteva ore mai târziu de poliția din Iași și riscă să fie cercetat pentru tentativă de omor.

În imagini se vede cum șoferul se ceartă cu livratorul în timp ce ambii rulează pe şosea. Nu se știe exact de unde a pornit conflictul dintre cei doi. Însă, la un moment dat șoferul a încercat să-l lovească cu mașina pe livrator.

Acesta a reacționat și a intrat pe contrasens, însă din fericire nu venea nicio mașină în momentul respectiv.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis poliția din Iași.

Ulterior, șoferul mașinii a fost identificat de polițiști, amendat și lăsat fără permis de conducere pentru 30 de zile.

Nu este prima dată când livratori străini sunt agresați în România. Un curier a fost lovit cu pumnul în față în București, în timp ce aștepta la trecerea de pietoni, un altul a fost lovit cu un cablu, tot după o șicanare în trafic. De asemenea, un muncitor străin a fost bătut până a intrat în comă, în Cluj-Napoca.