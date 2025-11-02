Scene scandaloase: un livrator străin a fost bătut cu un cablu de o femeie furioasă, după un conflict în trafic

1 minut de citit Publicat la 17:36 02 Noi 2025 Modificat la 17:36 02 Noi 2025

Agresorii sunt căutați acum de poliție. Foto: Agerpres

Scene scandaloase au avut loc lângă București, în Popești-Leordeni. După un conflict în trafic, un cuplu a încolțit un livrator străin, pe care l-a lovit și l-a înjurat. În timp ce bărbatul îi cerea livratorului să nu-l mai filmeze, partenera lui a luat un cablu de încărcare din mașină și a început să-l lovească pe srilankez, în ciuda amenințărilor acestuia că îi va reclama la Poliție.

Incidentul revoltător a avut loc în plină zi, pe stradă. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! Injuriile lansate de tânără nu au putut fi reproduse aici. Iată imaginile:

„Tânăra agresoare: Mă tu îmi arăți mie....

Livratorul: Mă duc la poliţie!

Tânăra agresoare: Și dacă suni poliția, ce?

Livratorul: Greşeşti, greşeşti!

Tânăra agresoare: Eu te bat. Te bat cu firul de la încărcător. Ești prost, sună la poliție.

Tânărul agresor: Dar, de ce filmezi?

Livratorul: Sun la poliţie. Te rog, te rog”

Agresorii sunt căutați acum de poliție. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, mașina în care se aflau nu este a lor.

Nu este prima dată când livratorii străini sunt agresați în România. Un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față, într-o seară, în timp ce aștepta la trecerea de pietoni în București. Tânărul care l-a lovit a fost arestat preventiv. De asemenea, un alt livrator, de data aceasta în Cluj-Napoca, a fost bătut până când a intrat în comă.