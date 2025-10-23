Antena 3 CNN Actualitate Social Livrator de la Glovo, bătut de un fost deţinut condamnat pentru tentativă de omor

Sarah El-Ayoubi
<1 minut de citit Publicat la 14:40 23 Oct 2025 Modificat la 14:41 23 Oct 2025
Livrator glove pe o bicicletă
Un livrator de la Glovo a fost bătut de un fost deținut care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Foto: Hepta

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunii de lovire, după ce a bătut un livrator de la Glovo, informează Agerpres.

Agresorul are o condamnare de 6 ani şi 8 luni închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat din închisoare în luna ianuarie.

"La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8 - 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale. La data de 22.10.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.10.2025", a declarat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. 

 

