Incendii și explozii care au avut loc în blocuri de locuințe și case din România, în ultimii doi ani

Explozie într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Sursa foto: Imagine martor via Antena 3 CNN

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, a anunțat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care a activat Planul roşu de intervenţie.

„Din primele informaţii primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuinţe cu regim de înălţime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, Bucureşti. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 şi 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov”, arată sursa citată.

Trei persoane au murit şi cel puțin 14 au fost rănite, având, în principal, politraume şi arsuri. 13 răniți au fost deja transportați la spital.

Explozia a afectat un alt bloc de locuinţe și Liceul Bolintineanu, aflate în apropiere, a anunţat ISUBIF.

„În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcţie de pe faţada clădirii”, informează sursa citată.

Explozii şi incendii produse în imobile din România

2025

23 ianuarie - Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din localitatea George Coşbuc, comuna Gorbăneşti, Botoşani, a suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs în locuinţa acestuia. Explozia a avut loc în urma unor acumulări de gaz. Bărbatul a fost transportat la spital.

2024

12 noiembrie - O centrală termică a explodat la un imobil din municipiul Constanţa. În urma exploziei, un bărbat a suferit arsuri, fiind intubat.

17 aprilie - O femeie a decedat sub dărâmături şi două persoane au fost transportate la spital în urma unei explozii care a avut loc la un bloc de locuinţe de tipul P+1 din municipiul Craiova, în urma căreia s-a prăbuşit o parte a etajului 1. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din imobil, iar pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul roşu de Intervenţie.

10 februarie - O explozie urmată de incendiu a avut loc la un imobil situat pe strada Ogradei, din sectorul 5 al Capitalei. Au fost afectate mansarda şi etajul al doilea al imobilului, cu propagare parţială şi la etajul întâi. Patru victime conştiente au fost transportate la Spitalul de Arşi şi la Spitalul Bagdasar şi 17 persoane au fost evacuate.

2023

9 decembrie - Patru persoane au fost rănite şi alte 45 s-au autoevacuat, după ce o butelie a explodat la etajul 1 al unui imobil situat pe strada Industriilor, în localitatea Giarmata, Timişoara. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma evenimentului, 45 persoane s-au autoevacuat, rezultând patru victime (doi adulţi şi doi minori din apartamentul în cauză).

28 noiembrie - O explozie s-a produs la etajul trei al unui bloc cu patru etaje din Lugoj. Explozia s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze şi nu a fost urmată de incendiu. Din cele 84 de garsoniere din imobil, aproximativ 23 au fost afectate. Un număr de 17 persoane s-au autoevacuat, o persoană a fost deblocată dintr-un apartament, iar o alta, nedeplasabilă, a fost evacuată de pompieri. Un bărbat a fost evacuat de pompieri, prezentând arsuri pe 40% din suprafaţa corpului şi a fost transportat la spital în stare de conştienţă.

24 septembrie - Două persoane au decedat în urma unei explozii urmate de un incendiu la un apartament dintr-un bloc de pe strada Iazului din municipiul Sibiu, iar alţi 20 de locatari au fost evacuaţi.

16 iulie - O explozie urmată de incendiu s-a produs într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe situat pe Bulevardul Decebal din municipiul Piatra Neamţ, patru persoane autoevacuându-se până la sosirea echipajelor de intervenţie ale pompierilor.

27 iunie - Trei persoane din localitatea Hârseşti, între care doi copii, au fost rănite după o explozie la o instalaţie de produs ulei de lavandă, în curtea unei locuinţe din Argeş.

5 iunie - O explozie neurmată de incendiu s-a produs într-un apartament al unui bloc situat pe strada Răcari din Capitală. Din interior a fost scoasă o victimă - un bărbat de 50 de ani, prins sub o placă de beton, în stare de conştienţă, care a fost preluat de un echipaj SMURD.

27 martie - Un bărbat a suferit arsuri minore, iar o femeie, un atac de panică, după ce într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Suceava s-a produs o explozie neurmată de incendiu.

27 februarie - O explozie urmată de incendiu a avut loc în satul Homorâciu din comuna Izvoarele, judeţul Prahova, două persoane suferind arsuri.