Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche din Vâlcea. Traficul e blocat pe Valea Oltului

<1 minut de citit Publicat la 10:55 03 Oct 2025 Modificat la 10:55 03 Oct 2025

Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche din Vâlcea. Foto: ISU Vâlcea

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Cozia Veche din județul Vâlcea. Potrivit ISU, flăcările ard la nivelul acoperișului.

La fața locului intervin echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, cu mai multe autospeciale de stingere și echipamente de intervenție. Pompierii acționează pentru limitarea propagării focului și lichidarea incendiului.

Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperișului, însă nu sunt anunțate victime.

„Pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului acționează 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea, 2 autospeciale de la Stația Brezoi și 1 autospecială de la SVSU Călimănești”, transmite ISU Vâlcea.

Deocamdată nu se știe de la ce a pornit focul.

Centrul INFOTRAFIC informează că pe DN7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenția echipajelor I.S.U. Circulația rutieră a fost deviată pe DN7CC (Centura Călimănești).

Mănăstirea Cozia Veche a fost construită în anul 1602 și este monument istoric.