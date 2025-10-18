Incendiu la o magazie lipită de un azil de bătrâni din Ilfov. O persoană a fost găsită moartă

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o magazie de lângă un cămin pentru vârstnici. Un bătrân a fost găsit mort.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au fost chemați să stingă incendiul produs la un imobil de pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu. Este vorba despre o magazie, cu o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, lipită de clădirea unde e căminul.

Incendiul nu s-a extins și la cămin. De acolo au fost evacuate 34 de persoane, printre care 3 angajați. Două persoane au făcut atac de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În magazie a fost găsită o persoana decedată.