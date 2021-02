Managerul de la Matei Balș rupe tăcerea! Medicul a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua tragediei

Maria Nițescu a povestit ce s-a întâmplat în ziua tragediei.

”La ora 5.10 a sunat telefonul. Era dr. Cătălin Apostolescu, medicul șef de gardă, și mi-a spus: “Maria, incendiu în Pavilionul 5!”. Și acum sunt în stare de șoc…

În 15-20 de minute eram în curtea spitalului. Nu cred că voi uita vreodată imaginile cutremurătoare. Toată strada Grozovici era blocată de pompieri, SMURD, ambulanțe. La fel, curtea spitalului.

Când am ajuns, incendiul era deja stins și fuseseră evacuate parterul și etajul I. Personalul de gardă și pompierii evacuau pacienții de la etajele al II-lea și al III-lea cu câte un cărucior, câte o targă, cei mai mulți cu cearșafuri și pături. Îi duceau în camera de gardă sau către ambulanțe SMURD. Coșmar…

Dr. Cătălin Apostolescu era foarte implicat în evacuare. Mi-a explicat că la ora 5.02 a auzit strigăte de ajutor. Camera de gardă se află în zona “verde”, la 2-3 saloane distanță de cel în care a avut loc incendiul”, povestește Maria Nițescu.

”Așteptăm și noi rezultatele anchetei ca să înțelegem ce s-a întâmplat”

Potrivit medicului, zona verde este cea destinată personalului, ”unde personalul se dezbracă și își lasă echipamentul de protecție specific”.

”Cătălin a deschis ușa către zona roșie și a năvălit fumul. Nu a putut să intre pe acel culoar. S-a întors în camera medicului de gardă, a ieșit în balcon și a mers către cealaltă intrare în pavilion.

Îmi exprim regretul profund pentru ceea ce s-a întâmplat și, încă o dată, transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor.

Nu pot să spun nimic sigur. Așteptăm și noi rezultatele anchetei ca să înțelegem ce s-a întâmplat”.

”Instalațiile au fost schimbate în totalitate, există contracte de mentenanță – verificare a acestor instalații”

Cu privire la cauzele posibile ale incendiului, managerul de la Matei Balș spune că ”situația acestui pavilion era foarte bună din punctul de vedere al instalațiilor, deși clădirea e foarte veche. Instalațiile au fost schimbate în totalitate, există contracte de mentenanță – verificare a acestor instalații”, și că ”instalația electrică e verificată lunar în toate clădirile din Institut de către o firmă autorizată”.

Mai mult decât atât, medicul spune că ultima verificare, în secția cu incendiul, a avut loc ”în perioada 25-27 ianuarie 2021. În procesele verbale scrie clar ce a fost înlocuit sau reparat în fiecare salon în parte”.

La fel și instalația de oxigen, care ”a fost pusă în funcțiune în decembrie. A fost gândită tocmai pentru a elimina în totalitate tuburile de oxigen folosite la începutul pandemiei. Nevoia de oxigen a crescut de peste 20 de ori în spital. Acest pavilion are prize de oxigen pentru fiecare pat, în toate saloanele, la toate etajele”, a mai spus Marina Nițescu pentru spotmedia.ro.

”Oxigenul vine pe o țeavă care este pusă în plinta din perete, unde există și restul circuitelor. În aceste condiții chiar nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat”, a adăugat ea.

”În saloane sunt în jur de 20 de grade. Foarte rar 22 de grade”

Mai mult decât atât, Maria Nițescu povestește că ”în saloane sunt în jur de 20 de grade. Foarte rar 22 de grade. Această temperatură poate fi corespunzătoare pentru o persoană sănătoasă și care se mișcă, însă pentru un pacient cu febră și frisoane reprezintă un disconfort.

Pentru că în condițiile utilizării oxigenului în volum atât de mare este interzisă total existența aparatelor electrice de încălzire, am rugat asistentele să le pună pacienților la dispoziție pături, pilote, cearșafuri, tot ce aveau în depozit, astfel încât să se încălzească mai bine”.

Cu privire la autorizația ISU, Maria Nițescu spune că ”spitalul „Matei Balș” are autorizații PSI pentru laborator, bloc alimentar, Academia HIV/SIDA și administrație.”

”Există aviz de funcționare în termen de valabilitate, studiu de fezabilitate și expertiză pentru pavilionul în care a fost incendiul. Lucrările ce trebuiau efectuate pentru pavilionul 5 în vederea autorizării PSI nu au mai fost demarate pentru că a venit pandemia.

A fost depusă documentația pentru autorizația PSI pentru pavilionul cu terapia intensivă adulți, copii, secțiile de copii, camera de gardă și radiologia”.

Cât despre demisie, Maria Nițescu spune că dacă aceasta este soluția, domnia sa nu este legată de funcție.

”Nu mi-a cerut nimeni demisia până acum. Am acceptat să fiu manager gandindu-mă doar la bunul mers al institutului. Dacă demisia mea este soluția pentru ce s-a întâmplat, pentru această tragedie, nu este nicio problemă, eu nu sunt legată de funcție, deși, repet, consider că nu am avut timpul necesar la dispoziție pentru a demonstra”, a concluzionat Maria Nițescu.