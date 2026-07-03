Închisoare pentru românii care au înjunghiat la Londra un ziarist iranian. Teheranul a negat orice implicare

Desen care îi înfățișează pe Nandito Badea (s) şi George Stana (d), în fața instanței britanice. Foto: Profimedia Images

Doi bărbaţi români, despre care procurorii britanici au afirmat că acţionau ca intermediari pentru guvernul iranian, au fost condamnaţi vineri la închisoare pentru că au înjunghiat la Londra un jurnalist care lucra pentru o organizaţie media în limba persană, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut ca Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior în apropierea casei sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Cei doi români, Nandito Badea (21 de ani) şi George Stana (25 de ani), au pledat nevinovat pentru acuzaţiile de vătămare intenţionată care le-au fost aduse, dar în luna iunie au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Woolwich Crown din Londra.

Badea a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar Stana la 12 ani de închisoare.

Procurorii au susţinut, în timpul procesului, că trei bărbaţi l-au vizat pe Pouria Zeraati, angajat al postului de televiziune Iran International, finanţat cu fonduri saudite şi critic la adresa guvernului iranian, motiv pentru care a fost desemnat organizaţie teroristă de către regimul de la Teheran.

Procurorul Duncan Atkinson le-a spus juraţilor că atacul a fost ordonat de o a treia parte, care acţiona în numele statului iranian.

Iranul a negat orice implicare.

Al treilea bărbat acuzat de implicare în acest caz, David Andrei, a fost arestat în România, dar nu a fost implicat în proces.

În comentarii privind condamnarea, judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a afirmat că este sigură că atacul a fost comis în beneficiul unei puteri străine.

Un purtător de cuvânt al Iran International a declarat că postul este încântat că acest caz s-a încheiat şi a mulţumit poliţiei şi guvernului britanic pentru eforturile depuse. „Atacul asupra lui Pouria a fost şocant, terifiant pentru el şi soţia lui, şi şocant pentru colegii săi de la Iran International”, a spus acesta.