Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa: un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea. Un zbor a fost redirecționat spre Otopeni

<1 minut de citit Publicat la 09:47 31 Oct 2025 Modificat la 09:59 31 Oct 2025

Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă. Foto: Agerpres

Un incident aviatic a avut loc vineri dimineață, pe Aeroportul Băneasa. O aeronavă de mici dimensiuni, aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă, a ratat aterizarea și a ajuns pe zona verde. Cele două persoane aflate la bord nu au fost rănite. În urma incidentului, două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Băneasa au fost redirecționate către Aeroportul Otopeni.

ACTUALIZARE: Avionul Ryanair revine pe Aeroportul Băneasa, de unde va decola către Memmingen. Cursa Wizz Air București - Napoli va fi operată de pe Aeroportul Henri Coandă.

--Știrea inițială--

„Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă”, a transmis Aeroportul Băneasa.

Din motive ce țin de siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Astfel, două curse, Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli - București, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Băneasa, au fost redirecționate pe Aeroportul Henri Coandă.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.