Aeroporturile din Bucureşti, reacreditate internaţional în privinţa emisiilor de carbon: Henri Coanda la Nivel 3, Băneasa la Nivel 2

CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a primit, din partea Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI), un certificat care atestă reacreditarea celor două aeroporturi din Bucureşti. Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" - Otopeni (AIHCB) a fost reacreditat la Nivelul 3, iar Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa "Aurel Vlaicu" la Nivelul 2. Ambele acreditări sunt valabile până pe 30 iunie 2026, scrie Agerpres.

"AIHCB a obţinut Nivelul 3 de acreditare, ca recunoaştere a activităţii exemplare a aeroportului în gestionarea şi reducerea emisiilor sale de dioxid de carbom şi angajarea altor părţi interesate în acest demers, ca răspuns al industriei aeroportuare globale la provocările schimbărilor climatice", se menţionează în certificatul de acreditare transmis de ACI Europa.



CNAB menţionează, într-un comunicat, că reducerea emisiilor de carbon este realizată în condiţiile unei creşteri substanţiale de trafic (pasageri şi aeronave) pe AIHCB.

Certificarea se acordă în urma unor analize detaliate, aplicate atât emisiilor de carbon, cât şi măsurilor luate de autorităţile/administraţiile aeroportuare şi de utilizatorii infrastructurilor aeroportuare (companii aeriene, agenţi de handling, refuelling, catering etc.).



Credibilitatea programului este asigurată de verificatori independenţi, iar în comitetul de avizare sunt reprezentate cele mai importante instituţii europene şi mondiale - Comisia Europeană, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, ONU, EUROCONTROL, FAA, ECAC etc.



Totodată, CNAB a primit reacreditarea pentru Nivelul 2 pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa "Aurel Vlaicu", cu acelaşi termen de valabilitate.



În prezent, în programul global Airport Carbon Accreditation sunt acreditate 620 de aeroporturi, dintre care 286 sunt în Europa (64 sunt acreditate la Nivelul 3). Airport Carbon Accreditation este unul dintre cele mai importante programe ale Airports Council International, fiind administrat de o structură independentă, ai cărei membri sunt reprezentanţi ai Comisiei Europene, Programului ONU pentru Mediu, Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile, Organizaţiei Europene pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, EUROCONTROL.

Potrivit ACI, Nivelul 2 reprezintă "determinarea surselor de emisii în limitele operaționale ale companiei aeroportuare, calcularea emisiilor anuale de carbon şi elaborarea unui raport privind amprenta de carbon (Nivelul 1), dar şi furnizarea dovezilor privind procedurile eficiente de gestionare a carbonului şi prezentarea reducerilor cuantificate ale emisiilor".

Nivelul 3 reprezintă aceleaşi lucruri, dar şi "extinderea domeniul de aplicare al amprentei de carbon pentru a include emisiile terților şi implicarea terților din aeroport și din împrejurimi".



Programul ACI Airport Carbon Accreditation reprezintă standardul global pentru managementul emisiilor de carbon în aeroporturi. Acesta a fost lansat Europa în 2009, iar din 2014 acoperă toate regiunile lumii, sprijinind comunitatea aeroporturilor în reducerea amprentei de carbon.