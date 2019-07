Incident foarte grav: o țară UE, lovită de o rachetă rusească din Siria

O rachetă a aterizat pe un munte din Cipru, iar autoritățile spun că ar putea fi vorba despre un atac indirect din partea Siriei.

„Daca mai era nevoie de inca o confirmare, rachetele rusesti devin un pericol imediat pentru spatiul european. Dupa tragedia MH-17, in care au murit 298 de oameni nevinovati, acum o racheta ruseasca trasa din Siria loveste accidental … o tara UE. Spatiul Marii Negre este si el puternic destabilizat de agresiunile repetate ale Rusiei si de inarmarea pana in dinti a peninsulei Crimeea, anexata ilegal din teritoriul Ucrainei. In acest context, noi masuri in apararea anti-racheta, modernizarea sistemele de artilerie si protejarea suplimentara a spatiului aerian devin obiective strategice ale tarilor NATO si UE in fata incidentelor sau provocarilor voite ale Rusiei”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

