Incident naval grav la Tulcea: o navă cargo a lovit pontoanele și a scufundat două ambarcațiuni. Nava se ducea spre Ismail

2 minute de citit Publicat la 19:47 31 Aug 2026 Modificat la 20:33 31 Aug 2026

Incident naval la Tulcea. Nava S Line a lovit pontoanele de pe faleză și mai multe ambarcațiuni. Sursă foto: captură video Ziarul de Tulcea via Facebook

O navă cargo sub pavilion panamez a lovit, luni, pontoanele amplasate pe faleza "Ivan Patzaichin" din Tulcea. Mai multe ambarcațiuni au fost afectate în urma incidentului.

Publicația Ziarul de Tulcea a publicat pe Facebook clipuri care surprind coliziunile.

Contul Facebook Danube Delta a publicat, la rândul său, imagini de la fața locului.

Două bărci s-au scufundat, iar alte cinci ambarcaţiuni şi două pontoane de acostare din Portul Tulcea au fost avariate, potrivit Agerpres.

Clipurile arată cum masivul vas, numit S Line, se deplasează paralel cu faleza și lovește pontoanele și navele în calea sa.

Deplasarea lentă a lui S Line este însoțită de zgomotele produse de impact.

Potrivit martorilor și presei locale, vasul și-a continuat deplasarea după primele impacturi și a avariat inclusiv pontonul de acostare al Administrației Zonei Libere Sulina, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean, după cum mnționează Agerpres.

Cauza mișcării bizare a navei cargo și amploarea pagubelor produse de S Line nu au fost clare imediat.

Căpitănia Zonală a Portului Tulcea a început cercetările pentru stabilirea cauzei evenimentului.

Potrivit Autorității Navale Române, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime.

Nava Line S se deplasa pe Dunărea maritimă spre portul Ismail din Ucraina.

Autoritatea Navală Română: Cargoul S Line a suferit "o defecțiune la sistemul de guvernare"

Ulterior incidentului de luni, Autoritatea Navală Român a comunicat că, în timp ce naviga amonte şi tranzita cotul Tulcea, secţiune a Dunării maritime, vasul "S Line", cu o lungime de 146,8 metri, a suferit în jurul orei 17:10 o "defecţiune la sistemul de guvernare".



"Din această cauză, nava a deviat de la traseul de navigaţie şi a intrat în coliziune cu instalaţii portuare şi ambarcaţiuni staţionate. Nu s-au înregistrat persoane rănite sau pierderi de vieţi omeneşti", a precizat purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Puşcaşu.

În urma accidentului, au fost avariate două pontoane de acostare, două bărci de dimensiuni mici s-au scufundat, alte trei au suferit avarii la corp şi suprastructură, iar alte două bărci au avut suprastructura afectată.

Potrivit sursei ANR, şenalul navigabil nu a fost blocat.

Mai multe nave, implicate în 2026 în incidente pe Dunărea maritimă

Faleza "Ivan Patzaichin" din Tulcea reprezintă un punct esențial pentru transportul de pasageri către și dinspre Delta Dunării, aici fiind concentrate pontoane și nave care asigură legăturile pe apă cu localitățile din deltă.

Datele făcute publice de Garda de Coastă arată că, începând cu luna iulie 2026, în contextul în care canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră nu au mai fost tranzitate de către nave comerciale, valorile de trafic înregistrate la nivelul Punctelor de Trecere a Frontierei Sulina și Tulcea au crescut cu aproximativ 25%, respectiv 50%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.



De la începutul acestui an, mai multe nave au fost implicate în diferite evenimente pe Dunărea maritimă.

În urma acestora, Autoritatea Navală Română a anunțat restricționarea traficului pe canalul Sulina.

Unul dintre evenimente s-a soldat cu scufundarea unei nave aflate sub pavilionul României.