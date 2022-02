India își repatriază studenții din Ucraina prin România. Avioane charter Air India, sâmbătă dimineață pe aeroportul Otopeni

Câteva sute de studenți indieni vor decola sâmbătă, la primele ore ale dimineții, de pe aeroporul Henri Coandă din Otopeni. Au fost trimise în România două avioane charter, Boeing 787, operate de compania port-drapel a Indiei, Air India.

Surse din cadrul aeroportului au confirmat pentru Antena 3 informațiile. Cele două aerovave vor veni de la Delhi și Mumbai.

Între timp, studenții indieni se întreaptă spre frontierele țării noastre. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe clipuri video în care tinerii arată că au plecat spre România. Le-au fost puse la dispozitie de către guvernul indian autocare.

first batch of Indian evacuees from Ukraine to reach Romania via the Suceava border.



Air India will operate two flights to the Romanian capital Bucharest on Friday to evacuate Indians stranded in Ukraine.#indianstudents#RussiaUkraine#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/yBMxDXSb9F