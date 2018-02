A auzit un zgomot în miezul nopții și s-a trezit speriat. S-a dus în baie, a aprins lumina și a avut un șoc. Pe jos, se afla o pătură care se mișca precum o fantomă (GALERIE FOTO)

Foto: The Dodo

A auzit zgomote ciudate în miezul nopții, așa că s-a trezit și s-a dus să vadă ce se întâmplă.

Când a ajuns la baie și a aprins lumina a avut un șoc. Pe jos a văzut o pătură care se mișca.

Cum nu credea în fantome și și-a dat seama că e pătura preferară a cățelușei Lacy, a înțeles că animalul de companie pe care îl lăsase dormind, s-a trezit în mierzul nopții pentru a lua o gustare.

Dar pentru că Lacy nu a vrut să renunțe la confortul din pat, a plecat cu tot cu păturică după ea.

„Camera era întunecată și m-am speriat pentru că am auzit acel zgomot ciudat venind din farfurioara lui Lacy. Tot ce am văzut a fost acea pătură mișcându-se și nu aveam idee ce este”, a declarat David pentru The Dodo.