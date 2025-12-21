Accident grav: un microbuz s-a izbit de o clădire. A fost activat Planul Roșu. 10 oameni, între care 7 copii, au ajuns la spital

Zece persoane care se aflau în microbuz, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital. Foto: Profimedia

Un accident grav a avut loc, duminică, pe DN 14, în localitatea Bratei din judeţul Sibiu, după ce un microbuz s-a izbit de o clădire. Autoritățile locale au activat Planul Roșu. Zece persoane, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital, relatează Agerpres.

Din primele cercetări, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DN 14, la km 60 + 900 metri, având direcţia de deplasare Brateiu - Mediaş, conducătoarea auto, în vârstă de 36 de an, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un imobil.

După accident, Planul Roșu a fost activat în localitatea Brateiu. La fața locului au fost mobilizate următoarele forțe:

un echipaj SMURD;

o autospecială de transport personal și victime multiple;

o autospecială de stingere;

două ambulanțe SAJ;

Zece persoane care se aflau în microbuz, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital.



„În urma evaluării medicale, toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. Şapte minori cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani au fost transportaţi la CPU Luther (Spitalul de Pediatrie Sibiu - n.r.) şi trei adulţi (28, 36 şi 61 de ani) au fost transportaţi la CPU Mediaş. Din fericire, nicio persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Raluca Marcu.



Planul Roșu a fost dezactivat.